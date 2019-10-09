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09.10.2019 - 09:44 |

Sen Anlat Karadeniz fragman! Nefes alışverişte pazarlık peşinde

Sen Anlat Karadeniz 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünde Tahir ve Nefes kızları için alışverişe çıkacak. Nefes, alışverişte yaptığı pazarlık ile çok güldürecek. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı...

Sen Anlat Karadeniz fragman! Nefes alışverişte pazarlık peşinde

Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ATV'de...

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tahir ve Nefes'in eğlecenli alışverişinden sonra, Tarık babasının emri doğrultusunda Mercan'la buluşmak zorunda kalır. Karşısında hiç tahmin etmediği bir Mercan olacaktır.

SEN ANLAT KARADENİZ FRAGMAN

Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
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