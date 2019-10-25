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25.10.2019 - 10:34 |

Sen Anlat Karadeniz ne zaman final yapacak?

Sen Anlat Karadeniz ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Çarşamba günleri ekrana gelenen dizinin final yapacağının öğrenen izleyiciler hayal kırıklığına uğrarken dizinin ne zaman final yapacağı araştırılıyor. İşte detaylar...

Sen Anlat Karadeniz ne zaman final yapacak?

 

Sen Anlat Karadeniz izleyicilerini üzen haber... İki sezondur ATV'de yayınlanan dizi yakın zamanda final yapacak. Şimdi izleyiciler "Sen Anlat Karadeniz ne zaman final yapacak?" sorusuna cevap arıyor.

SEN ANLAT KARADENİZ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Kurtuluş Osman yakın zamanda ATV'de yayınlanacak. Dizinin çarşamba günleri ekrana gelecek olması nedeniyle Sen Anlat Karadeniz de final yapacak. Dizinin 18 Kasım'da final yapması bekleniyor. Öte yandan Osman Sınav konu ile ilgili, ATV'ye çekeceği yeni dizi üzerinde çalıştıklarını, henüz cast aşamasına gelmediklerini söyledi. 

 

 

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