Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir kimdir? Kaç yaşında?

Sen Anlat Karadeniz yaklaşık 3 ayın ardından yeni sezon ilk bölümüyle seyircisinin karşısna çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin karakterlerine hayat veren oyuncular yeni sezon vesilesiyle bir kez gündem olacak. Bu isimlerin başında ise Gülper Özdemir geliyor. Peki, Gülper Özdemir kimdir?

GÜLPER ÖZDEMİR KİMDİR?

Gülper Özdemir, 18 Kasım 1990 yılında Frankfurt’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini ABD Truman State Universty'de tamamlayan güzel oyuncu Gülper Özdemir aynı zamanda Almanya RheinMain University of Applied Sciences okulundan mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Bana Sevmeyi Anlat dizisi ile yaşayan Gülper Özdemir, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Hazan karakterine hayat vermektedir. Gülper Özdemir, 1.76 metre boyunda, 57 kilo ve Akrep burcudur.

GÜLPER ÖZDEMİR’İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

2019 – Sen Anlat Karadeniz (Hazan) (TV Dizisi)

2018 – Meleklerin Aşkı (Melek) (TV Dizisi)

2017 – Tutsak (Elif) (TV Dizisi)

2017 – Kara Yazı (Derya) (TV Dizisi)

2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Simge) (TV Dizisi)