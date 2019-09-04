Dizi sezonu açıldı, Sen Anlat Karadeniz de ilk startını bugün veriyor. Diziye bu sezon tiyatro oyuncusu Reyhan Kıroğlu katılıyor. Oyuncunun diziye dahil olmasıyla birlikte hakkındaki bilgiler de araştırılmaya başlandı ve "Sen Anlat Karadeniz'in yeni oyuncusu Reyhan Kıroğlu kimdir? Kaç yaşında?" sorusuna cevap arandı.

SİNEM REYHAN KIROĞLU KİMDİR?

Sinem Reyhan Kıroğlu son olarak Iphigenia isimli tiyatro oyununda dış ses olarak yer aldı. Sinem Kıroğlu 28 Şubat 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 28 yaşındaki Sinem Reyhan Kıroğlu Kurabiye Ev, Romeo'yu beklerken, Karda, Medet, Gloria gibi tiyatro oyunlarında oynadı.

Sinem Reyhan Kıroğlu Newborn ajansa bağlı olarak çalışmakta... Aktif olarak Tiyatro Yanetki'de oyunlarda yer alan oyuncu sağlam bir Beşiktaş taraftarı... Sinem Reyhan Kıroğlu Eflatun TV'de yayınlanan İçten Sesler Korosu dizisinde de yer aldı.