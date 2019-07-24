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24.07.2019 - 19:18

Sen Benim Herşeyimsin filmi konusu nedir? Sen Benim Herşeyimsin oyuncuları

Başrollerini Tolga Çevik, Cengiz Bozkurt ve Melis Birkan gibi oyuncuların paylaştığı Sen Benim Herşeyimsin filmi bu akşam bir kez daha ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki merakla beklenen Sen Benim Herşeyimsin filmi konusu nedir?

Sen Benim Herşeyimsin filmi konusu nedir? Sen Benim Herşeyimsin oyuncuları

2016 yılında vizyona giren komedi türündeki Sen Benim Herşeyimsin filminin konusu merakla araştırılıyor. Tolga Çevik'in başrolünde olduğu Sen Benim Herşeyimsin filmini izlemeyenler araştırıyor. İşte Sen Benim Herşeyimsin filmi hakkında merak edilenler...

SEN BENİM HERŞEYİMSİN KONUSU NEDİR?

Çok küçük yaştayken öksüz kalan Sedat, babasının ona öğrettiği en önemli dersi, "korkunun gözünün içine bakmadığın sürece onu yenemezsin" mottosunu beynine kazır. Çıralı’da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün bu sakin hayatı bir anda değişiverir. Günü birlik ilişkierinden biri olan Pınar, Sedat'ın kucağına bir bebek bırakıp aynı hızla ortadan kaybolur. İstanbul'a gelip Birol sayesinde iş bulan Sedat'ın hayatı artık kızının etrafında dönmektedir. Baba-kızın masal gibi geçen eğlenceli hayatları annenin tekrar ortaya çıkmasıyla bir kez daha kaos haline döner.

Yönetmen koltuğunda Tolga Örnek'in oturduğu filmin başrolünü Tolga Çevik üstlenirken, filmin kadrosunda kendisine kızı Tuna Çevik, Melis Birkan ve Cengiz Bozkurt eşlik ediyor.

SEN BENİM HERŞEYİMSİN  OYUNCULAR KİMLER?

Tolga Çevik - Rolü : Sedat

Cengiz Bozkurt - Rolü : Birol

Melis Birkan - Rolü : Pınar

Tuna Çevik - Rolü : Duygu

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