Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve başrol oyuncuları

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Burak Aksak'ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu, Okan Çabalar, Bora Cengiz, Nergis Öztürk yer alıyor.

2017 yılında vizyona giren Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi 9 hafta boyunca vizyonda kalırken toplamda 389.595 seyirci tarafından izlendi ve 4.727.057,56 TL hasılat elde etti.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ KONUSU

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? filmi, ailesinin vefatının ardından psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel'in hikayesini anlatıyor. Psikiyatrının da desteğiyle sorunlarını aşabilmek için dans etmeye başlayan Aysel, dans hocası Şengül'ün de yardımıyla hayata yeniden tutunuyor ve yepyeni bir sayfa açıyor! Ancak dans dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil, durum böyle olunca zorluklar, rekabet ve yepyeni arkadaşlıklar da işin içine karışıyor! "Şengül Dans Okulu"nun öğrencilerinden biri olarak kendini kanıtlamak isteyen Aysel, okulun en iyi dansçısı olduğunu ispat etmelidir...