Sen nereye, müzik oraya

İnsanların gün içerisinde en fazla etkileşimde olduğu, artık vücudunun bir parçası haline gelen akıllı telefonların onlara sunduğu uygulamalar hayatlarının önemli kısmında onlara eşlik ediyor. Sosyal medya uygulamalarıyla beraber en önemli eşlikçilerden birisi müzik uygulamaları. fizy, Spotify, Deezer ve Apple Music gibi platformlar, gün boyu bireylere eşlik eden müzik olarak hayatında kayda değer bir yer yakalıyor. 2000’li yılların sonuna doğru ortaya çıkan, son yıllarda da küresel olarak bütün müzik sektörünü ve tetiklediği ekonomiyi büyüten bu platformlar şu anda ABD’de 2019’un ilk yarısında 4.3 milyar dolarlık bir pazar oluşturdu. Dünya müzik piyasasına yön veren bu platformlar, beraberinde albüm ve plak satışlarını aynı zamanda müzik dinleme aygıtları ve aksesuarlarını da canlandırdı. ABD’de CD satışları yüzde 5, plak satışları yüzde 13 arttı.

Bu büyüme Türkiye’yi de kapsıyor. Türkiye’de de başta fizy olmak üzere, Spotify, Deezer gibi abone sayıları günden güne yükselen platformlar, sektörü şekillendirir hale geldi. Dünya çapında, bu platformların oluşturduğu gelir geçen yıl yüzde 32.9 yükseldi. Türkiye’de de durum farklı değil. Hızla büyüyen dijital müzik platformları pazarında fizy, Spotify, Deezer gibi uygulamaların abone sayısı artıyor. Türkiye’nin müzik platformu fizy’de 35 milyondan fazla içerikle kullanıcılar için bir gününün 24 saatini doldurmayı hedefleyen çalışmalar gerçekleştiriyor. Aktif kullanıcı sayısı 4 milyona ulaşan fizy’de bu kitle günde ortalama 50 dakika müzik dinliyor. Platform 24 milyon indirmeye ulaştı.