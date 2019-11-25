‘Sen Varsan Şiddete Yer Yok’

Kampanya kapsamında, şiddete kayıtsız kalmamanın insani ve vicdani bir sorumluluk olduğuna dikkat çekilen bir de kamu spotu hazırlandı. ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’ öncesi birçok ilde ve İstanbul’da altı noktada AVM ve metro duraklarına kurulan stantlarla kampanya ile ilgili bilgi verilerek destek çağrısında bulunuldu.

‘Toplumsal sorun’

KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, şiddetin aile içi bir mesele değil toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekerek, “KADEM olarak bizler, herkese karşı her türlü şiddeti reddediyoruz. Kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için yargının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, yani kadın-erkek; toplumdaki her bir ferdin aynı tutarlılıkla hareket etmesine ihtiyacımız var” dedi.