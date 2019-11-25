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25.11.2019 - 07:50 | | GÖKHAN KAM İstanbul

‘Sen Varsan Şiddete Yer Yok’

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), kadına yönelik şiddetin aile içi değil, toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekmek için “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü” kapsamında, “Sen varsan şiddete yer yok!” sloganıyla bir farkındalık kampanyası başlattı.

‘Sen Varsan Şiddete Yer Yok’

Kampanya kapsamında, şiddete kayıtsız kalmamanın insani ve vicdani bir sorumluluk olduğuna dikkat çekilen bir de kamu spotu hazırlandı. ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’ öncesi birçok ilde ve İstanbul’da altı noktada AVM ve metro duraklarına kurulan stantlarla kampanya ile ilgili bilgi verilerek destek çağrısında bulunuldu.

‘Toplumsal sorun’

KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, şiddetin aile içi bir mesele değil toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekerek, “KADEM olarak bizler, herkese karşı her türlü şiddeti reddediyoruz. Kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için yargının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, yani kadın-erkek; toplumdaki her bir ferdin aynı tutarlılıkla hareket etmesine ihtiyacımız var” dedi.

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