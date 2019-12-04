Asgari Ücret 2020 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücrete ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücret konusunda araştırmalar yapılan ilk toplantının ardından sıklaştı. 7 milyon asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık tarihinde gerçekleştirdi. İkinci toplantı 10 Aralık, üçüncü toplantı ise 17 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Asgari ücrete yapılacak olan zam ise en çok merak edilen konu başlığı! Bu konuda sendikalar 2020 yılı asgari ücret beklentilerini açıkladı.

DİSK asgari ücret beklentisini 3,200 lira olarak açıklarken milyonlarca çalışan ise bu rakama çıkılır mı bu rakam gerçekçi mi sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan Türk-İş sendikası ise 2020 yılı asgari ücret beklentisini 2,578 lira olarak duyurdu. Peki Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacak?

ASGARİ ÜCRET 2020 YILINDA NE KADAR OLACAK?

Halen asgari ücret, net 2 bin 20 lira 90 kuruş ve brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olarak uygulanıyor. Yeni Ekonomi Programı'nda ve Merkez Bankası'nın tahminlerinde 2019 yılının enflasyon oranının yüzde 12 civarında olması bekleniyor. Bu rakamdan yola çıkılınca asgari ücretteki artışın yüzde 15 civarında olacağı beklentisi oluşuyor.

Buna göre net asgari ücret 2.323 liraya ulaşıyor. Bunun üzerine pazarlıklarla yapılacak seyyanen artışların eklendiği düşünülürse 2.500 liralık net rakam da öngörülebilir. Tabi bu rakama ulaşmak için pazarlıkların sonucunu beklemek gerekiyor.