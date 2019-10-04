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04.10.2019 - 14:39 | | DHA

Sendikaya baskın! 21 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL) şubelerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, sendika yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Sendikaya baskın! 21 kişi yakalandı
Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası'na operasyon: 21 gözaltı
Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası'na operasyon: 21 gözaltı
Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası'na operasyon: 21 gözaltı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası'nın Çorlu şubesi ile şubeleşme aşamasında bulunduğu Çerkezköy'deki yöneticilerine yönelik operasyon düzenledi. Sendika yönetici ve üyelerinin örgütsel faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle düzenlenen operasyonda, sendika binası ile üyelerin evlerinde arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda materyale el konulurken, her iki ilçede 21 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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