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20.12.2019 - 11:52 | | ELİF ALTIN İstanbul

Senegalli yolcuya hakaret eden taksi şoförünün cezası belli oldu

Atatürk Havalimanı’ndan taksiye binen Senagalli turist Ousmane Alyly’e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan taksi şoförü Osman Keleş 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Senegalli yolcuya hakaret eden taksi şoförünün cezası belli oldu

Atatürk Havalimanı’ndan 22 Mart tarihinde taksi şoförü Osman Keleş’in taksisine binen Senegalli turist Ousmane Alyly’e yolculuk sırasında, ‘Sen terörist misin?’, ‘Camileri bombalamaya mı geldin?’ diyerek hakaret ettiği ve zorla bahşiş almaya çalıştığı iddia edilmişti. Savcılık soruşturmasının ardından Osman Keleş hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“OLAY NEDENİYLE İŞSİZİM”

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık Osman Keleş ile avukatı hazır bulundu. Kararını açıklayacağını söyleyen hakim sanık Keleş’e son sözünü sordu. Keleş, “Olay sebebiyle 6 aydır çalışamıyorum, işsizim. Beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, sanık Osman Keleş’in “Tehdit” ve “Kişiler arasında ayrımcılık yapmak” suçlarından beraatine karar verirken “Hakaret” suçundan 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanması geri bıraktı.

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