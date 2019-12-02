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02.12.2019 - 21:26 |

Sengoku Dönemi, Edo Dönemi ve Meiji Dönemi hangi ülkenin tarihinde vardır? Kim Milyoner Olmak İster

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Sevilen yarışmanın bu akşamki bölümüne oldukça enteresan bir soru damga vurdu. Peki merakla araştırılan Sengoku Dönemi, Edo Dönemi ve Meiji Dönemi hangi ülkenin tarihinde vardır?

Sengoku Dönemi, Edo Dönemi ve Meiji Dönemi hangi ülkenin tarihinde vardır? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan soru gündem oldu. İşte ayrıntılar...

Sengoku Dönemi, Edo Dönemi ve Meiji Dönemi hangi ülkenin tarihinde vardır?

CEVAP: Japonya

Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar varTunceli'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
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