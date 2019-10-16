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16.10.2019 - 11:06 | | Elif ALTIN / İSTANBUL

Şengül öğretmen davasında beraat

İlkokul öğretmeni Şengül Karaca'yı aralarında çıkan tartışma sonucunda birlikte yaşadıkları evin camından aşağıya atarak öldürdüğü iddia edilen Hasan Aydın beraat etti.

Şengül öğretmen davasında beraat

Beyoğlu’nda 4 Mayıs'ta Firuzağa İlkokulu’nda öğretmen olan Şengül Karaca, yaşadığı apartmanın penceresinden aşağı düştü. Çığlıklar arasında yere düşen öğretmen Karaca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir görgü tanığı polise verdiği ifadede Karaca’nın pencereden düştüğü sırada arkasından bir el gördüğünü ve bu kişinin Karaca'nın sevgilisi olan ve birlikte yaşadığı Hasan Aydın olduğunu söyledi. Aydın tutuklanarak hakkında “Kasten insan öldürmek" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

“CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ”

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Hasan Aydın ve avukatı katılmazken, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Hatice Boz hazır bulundu. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın avukatı Hatice Boz, “Mütalaaya katılmıyoruz. Dosya kapsamındaki deliller mucibinde sanığın cezalandırılmasını istiyoruz. Sanığın gerek soruşturma aşamasında gerek kovuşturma aşamasındaki beyanları çelişkilidir. Biz bu nedenlerle sanığın üzerime atılı suçtan en üst hadden cezalandırılarak, tutuklanmasına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

BERAAT ETTİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın suçu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

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