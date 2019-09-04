Şentop affetmedi: Meclis’te mobbing soruşturması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’deki mobbing ve usulsüzlük iddialarını affetmedi. Şentop’un talimatıyla çalışanlarına mobbing uyguladığı iddia edilen TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanı Mehmet Ç. önce görevden alındı. Şentop, ardından şikâyetleri dikkate alarak soruşturma talimatı verdi. Birden çok çalışanın, “mesai arkadaşlarının yanında küfür ve hakarette bulunarak küçük düşürme” ve “usulsüz işlemler” başta olmak üzere benzer şikâyetlerde bulunduğu öğrenildi. Görevden alınan Mehmet Ç., iddiaları kabul etmedi.



TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanlığı, göreve gelen başkanların ardı ardına görevden alınması ve mobbing iddialarıyla hareketli bir dönem yaşıyor. 2019’da Hukuk Hizmetleri Başkanlığı’nda üç başkan değişimi yaşandı. Mehmet Cevdet Yaşar’ın görevden alınmasının ardından Mehmet Ç., Hakim Emre Akbulut ve Meclis Başkan Başmüşaviri Celalettin Gürses başkanlık koltuğuna oturdu. Ancak her değişim, sıkıntıları da beraberinde getirdi. Özellikle Mehmet Ç.’nin başkanlığı döneminde Hukuk Hizmetleri Başkanlığı çalışanları mobbing iddialarında bulundu. Mesai arkadaşlarının içinde görevli memurlara hakaret, usulsüz izin işlemleri, Meclis aracını farklı amaçlarla kullanma gibi birçok iddia Şentop’a kadar ulaştı. Şikayetlerin Meclis’teki sendika temsilcilerine ulaşması ve yazıya dökülmesi üzerine Şentop, “soruşturun” talimatı verdi. Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun bizzat yürüttüğü soruşturmada önce şikayetçi çalışanların dinlenildi. Daha sonra görgü tanıkları ve başka şikayetçi olanlar da dinlenilmeye başlandı. Mehmet Ç. ise, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Dosyadaki iddialar



Kumbuzoğlu’nun birim çalışanlarına gönderdiği yazı ve soruşturma dosyasında ise şu iddialar yer aldı: “Eski Hukuk Hizmetleri Başkanı Mehmet Ç., Hukuk Hizmetleri Başkanlığı’nda görevli Memur Fahrettin B.’ye mobbing uyguladı ve mesai arkadaşlarının yanında küçük düşürdü. Bu nedenle kişilik hakkı zarar gören Fahrettin B., büyük üzüntü yaşadı. Mehmet Ç., rutin yapılması gereken işlemleri onaylamadı, memur B.’yi sahte evrak düzenlemekle itham etti, başkanlıkta görevli diğer çalışma arkadaşlarına gayri resmi izin kullandırttı, memur B.’ye şeflik sınavına hazırlanmak için izin istediğinde ise yıllık izin vermedi. Mehmet Ç., başkanlıkta Y.P.E. adlı kişiye gayri resmi staj yaptırdı, mahkeme dosyalarını inceletti, stajyer avukat için özel oda tahsis ettirdi.”



Mehmet Ç.’nin başkanlık adına mahkeme dosyalarını takip için tahsis edilen ikinci aracı bu iş için kullandırtmadığı ve memur B.’ye EGO abonman kartı çıkararak evrakların otobüsle götürülmesi yönünde talimat verdiği öne sürüldü.

Yardımcısı da gitti



Kumbuzoğlu, birim çalışanlarında dosyadaki iddialar hakkında yer alan zaman ve tanık belirterek açıklamada bulunulmasını, varsa bilgi ve belgelerin de ifadeye eklenerek Genel Sekreterlik makamına iletilmesini istedi. İfadeler, bilgi ve belgeler ışığında yürütülen soruşturma sonrasında Mehmet Ç. haksız bulunursa mevzuattaki disiplin ve ceza hükümleri devreye sokulacak. Bu arada Mehmet Ç.’nin başkanlığı döneminde Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı olarak atadığı Zernişan K. de Şentop tarafından görevinden alınarak tenzili rütbe ile hukuk müşaviri yapıldı.

