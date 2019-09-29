Şentop’tan Kazakistan’da ‘Ağıt yakmayalım birlik olalım’ mesajı

Diğer önemli toplantı ise, dünya nüfusunun 3 milyardan fazlasını barındıran Asya kıtasındaydı. Avrasya ülkeleri parlamento başkanları, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da toplandı. Geçtiğimiz yıl Antalya’da gerçekleştirilen üçüncü toplantının başlığı, “Avrasya Ekonomik İşbirliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma”ydı. Bu yıl dördüncüsü yapılan toplantının teması ise, bölgede yaşanan sorunlara daha köklü çözüm bulunmasının adımlarını oluşturacak, “Daha Büyük Bir Avrasya; Diyalog, Güven, Ortaklık” oldu.



Türkiye’yi bu toplantıda TBMM Başkanı Mustafa Şentop temsil etti. Şentop, Genel Kurul’a hitaben yaptığı konuşmasında bölgede yaşanan sorunlara duyarsız kalan ülkelerin başlarına gelecek felaketlere sonradan ağıt yakma lüksüne sahip olamayacaklarını dile getirdi. Şentop, “Bizler bölge insanlarının, öncelikle yaşam hakkı, sonrasında refahı ve dünya politikalarının belirlenmesinde söz sahibi olabilecek güç birliklerini sağlamak zorundayız. Avrasya bloğunu oluşturabilecek ülkeler olarak birbirimizle daha sıkı bağlar kurmalı, birbirimize olan güveni sağlamlaştıracak adımlar atmalıyız” dedi.









Kazakistan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin’in ev sahipliğinde yapılan toplantı öncesi ve sonrası Şentop, parlamento başkanları ile yaptığı ikili görüşmelerde Türkiye’yi kapsayan veya yakından ilgilendiren konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu. İki gün süren toplantıda parlamento başkanlarının Türkiye’ye olan yoğun ilgisi yüzünden birçok randevu gerçekleştirilemedi.



Şentop, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından saraya davet edildi ve burada samimi bir görüşme gerçekleşti.

Bu arada Şentop, parlamento başkanlarını TBMM’nin 100. yıl dönümü nedeniyle 23 Nisan’da gerçekleştirilecek kutlamalar için Ankara’ya davet etti.