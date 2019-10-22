Seranay SarÄ±kaya kaÃ§ yaÅŸÄ±nda Seranay SarÄ±kaya hangi dizilerde oynadÄ±

Ä°lk oyunculuk deneyimini ÅžaÅŸkÄ±n (2006) filmiyle kazanan SarÄ±kaya, sonrasÄ±nda Plajda (2008) filminde rol aldÄ±. Ä°lk kez Sinan Ã‡etin'in Peri MasalÄ± (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuÄŸuna baÅŸladÄ± ve yine aynÄ± yÄ±l Sinan Ã‡etin tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan Limon AÄŸacÄ± (2008) dizisinde ilk baÅŸrolÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendi. Dizinin sona ermesinin ardÄ±ndan AdanalÄ± (2008-2010) dizisinde rol almaya baÅŸladÄ±. 2010 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlenen Miss Turkey yarÄ±ÅŸmasÄ±nda Gizem MemiÃ§'in ardÄ±ndan ikinci oldu ve TÃ¼rkiye'yi Miss Universe yarÄ±ÅŸmasÄ±nda temsil etmeye hak kazandÄ±. ArdÄ±ndan Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin baÅŸrolÃ¼nde yer alarak popÃ¼leritesini arttÄ±rdÄ±. EjderhanÄ± NasÄ±l EÄŸitirsin filminde seslendirme yapan SarÄ±kaya Behzat Ã‡. Ankara YanÄ±yor filminde de rol aldi.

Dizi ve sinema filmlerinde oynamasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra SarÄ±kaya, reklam filmlerinde de yer aldÄ± ve bazÄ± Ã¶nemli markalarÄ±nda reklam yÃ¼zÃ¼ oldu. 2014 yÄ±lÄ±nda GQ TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan yÄ±lÄ±n kadÄ±nÄ± seÃ§ildi. BugÃ¼ne kadar iki AltÄ±n Kelebek Ã–dÃ¼lÃ¼ dahil olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da Ã¶dÃ¼l kazandÄ±.

Â

Â