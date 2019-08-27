Seray Kaya kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise yıllarında bir güzellik merkezinde makyöz olarak çalışırken aynı zamanda eğitimini sürdürdü. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk üzerine eğitim alan Seray Kaya, ilk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı isimli dizide canlandırdığı Rezzan karakteri ile kameraların karşısına geçti.

2016 yılında Erdal Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu, Yılmaz Kunt, Sermet Yeşil, Erkan Sever, Evrim Doğan, Uğur Kurul, Aslı Altaylar ve Pamir Pekin‘in oynadıkları “Gülümse Yeter” dizisinde Gül karakterine hayat verdi, Kocamın Ailesi dizisinde ise Miray’ı canlandırdı.

Kadın dizisindeki 'Şirin' karakterini canlandırmasıyla birlikte büyük başarı elde etti.