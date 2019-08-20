MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSerdar Ortaç'ın 2014 yılında 20. sanat yılına özel olarak çıkardığı albümünün adı nedir? 20 Ağustos ipucu sorusu
20.08.2019 - 18:09

Serdar Ortaç'ın 2014 yılında 20. sanat yılına özel olarak çıkardığı albümünün adı nedir? 20 Ağustos ipucu sorusu

Türkçe Pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, bugün online bir bilgi yarışmasının ipucu sorusuna konu oldu. Peki bu sorunun cevabı nedir? İşte 20 Ağustos ipucu sorusunun cevabı...

Serdar Ortaç'ın 2014 yılında 20. sanat yılına özel olarak çıkardığı albümünün adı nedir? 20 Ağustos ipucu sorusu

Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'a ilişkin soruldu. İşte 20 Ağustos ipucu sorusunun yanıtı...

SORU

Serdar Ortaç'ın 2014 yılında 20. sanat yılına özel olarak çıkardığı albümünün adı nedir?

CEVAP

Bana Göre Aşk

Akdeniz’de bekleyen sığınmacılar son çare denize atladıİtalya’nın Lampedusa Adası açığında 19 gündür bekleyen Open Arms yardım gemisinde bulunan sığınmacılar son çare olarak denize atladı. Lampedusa Adası’na doğru yüzmeye çalışan sığınmacıları sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankaralılar dikkat! 22.00'ye kadar...

Ankaralılar dikkat! 22.00'ye kadar...

Haldun Domaç kimdir, kaç yaşında, nereli? Haldun Domaç'ın son durumu nasıl?

Haldun Domaç kimdir, kaç yaşında, nereli? Haldun Domaç'ın son durumu nasıl?

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: İstanbul'da karabulutlar hakim olmaya başladı

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: İstanbul'da karabulutlar hakim olmaya başladı

Yaralı Kuşlar 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Levent, Meryem'e evlilik teklifi ediyor!

Yaralı Kuşlar 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Levent, Meryem'e evlilik teklifi ediyor!

Sıradaki Haber