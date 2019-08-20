Serdar Ortaç'ın 2014 yılında 20. sanat yılına özel olarak çıkardığı albümünün adı nedir? 20 Ağustos ipucu sorusu

Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'a ilişkin soruldu. İşte 20 Ağustos ipucu sorusunun yanıtı...



SORU



Serdar Ortaç'ın 2014 yılında 20. sanat yılına özel olarak çıkardığı albümünün adı nedir?



CEVAP



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