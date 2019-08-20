20.08.2019 - 18:09
Serdar Ortaç'ın 2014 yılında 20. sanat yılına özel olarak çıkardığı albümünün adı nedir? 20 Ağustos ipucu sorusu
Türkçe Pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, bugün online bir bilgi yarışmasının ipucu sorusuna konu oldu. Peki bu sorunun cevabı nedir? İşte 20 Ağustos ipucu sorusunun cevabı...
Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'a ilişkin soruldu. İşte 20 Ağustos ipucu sorusunun yanıtı...
SORU
Serdar Ortaç'ın 2014 yılında 20. sanat yılına özel olarak çıkardığı albümünün adı nedir?
CEVAP
Bana Göre Aşk