31.08.2019 - 22:02
Seren Serengil - Yaşar İpek neden ayrıldı? Seren Serengil mitokondri nakli mi yaptırdı?
Son zamanlarda gündemden düşmeyen Seren Serengil - Yaşar İpek çifti, bu kez Yaşar İpek'in itirafıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl evlenen Seren Serengil - Yaşar İpek çifti neden ayrıldı? Yaşar İpek'in itirafına göre Seren Serengil mitokondri nakli mi yaptırdı?
Magazin gündeminden düşmeyen Seren Serengil-Yaşar İpek çiftiyle ilgili olaylar günden güne büyüyor. Yaşar İpek, Seren Serengil'in hamilelik süreciyle ilgili çarpıcı açıklamada bulundu. İşte Yaşar İpek'in Seren Serengil'den boşanma kararının detayları...
SEREN SERENGİL - YAŞAR İPEK NEDEN AYRILDI?
"MİTOKONDRİ YÖNTEMİNİ KABUL ETMEDİM"
“Aşkın kazanması için çocuk yapmaya karar verdik” diyen Yaşar İpek, Seren Serengil’in “Mitokondri nakli” yaptırdığını öğrendiğini ve bunu kabul etmediğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan verdiği net mesajda, "2-3 hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün." ifadelerini kullandı.