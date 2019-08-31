Seren Serengil - Yaşar İpek neden ayrıldı? Seren Serengil mitokondri nakli mi yaptırdı?

Magazin gündeminden düşmeyen Seren Serengil-Yaşar İpek çiftiyle ilgili olaylar günden güne büyüyor. Yaşar İpek, Seren Serengil'in hamilelik süreciyle ilgili çarpıcı açıklamada bulundu. İşte Yaşar İpek'in Seren Serengil'den boşanma kararının detayları...

SEREN SERENGİL - YAŞAR İPEK NEDEN AYRILDI?

"MİTOKONDRİ YÖNTEMİNİ KABUL ETMEDİM"

“Aşkın kazanması için çocuk yapmaya karar verdik” diyen Yaşar İpek, Seren Serengil’in “Mitokondri nakli” yaptırdığını öğrendiğini ve bunu kabul etmediğini belirtti.