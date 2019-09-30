Serenay Aktaş kimdir? Serenay Aktaş Elif rolünde...

Savant sendromlu deha Ali’nin tıp fakültesinin birincilikle bitirmesini ve asistan cerrah olarak bir hastanede işe başlamasını konu eden dizi daha ilk bölümü ile gündemi salladı. Kore dizisi ‘Good Doctor'dan uyarlanan Mucize Doktor'a yeni bir oyuncu daha katılıyor.

Survivor yarışması ile ilk kez karşımıza çıkan daha sonra birçok dizide rol alan Serenay Aktaş dizinin kadrosuna asistan Elif olarak katıldı.

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

Serenay Aktaş 1 Ekim 1993 İstanbul doğumlu. 15 yaşında Zeytinburnuspor'da futbol hayatına başlayan Serenay Aktaş iki sezon sonra 1207 Antalyaspor'a transfer olmuştur. Santrafor mevkiinde görev yapan Aktaş, 1207 Antalyaspor forması ile oynadığı resmi maçlarda ise 19 maçta 24 gol kaydetti.

Futbolun yanı sıra Serenay Aktaş Kanıt dizisinde oyunculuğa başladı. Ardından Türk Malı, Yahşi Cazibe, Kalbim Seni Seçti ve Alemin Kralı gibi dizilerde konuk oyuncu olduktan sonra ilk ana cast projesi Arka Sıradakiler dizinde Gülüm karakteriyle tanındı.

Sonraki yıl Serenay Aktaş Muhteşem Yüzyıl adlı televizyon dizisinde (Ayşe Hatun) karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl'da bir sezon oynadıktan sonra Serenay Aktaş'ın ilk sinema filmi olan Çılgın Dersane 3'te (Merve) karakterini canlandırdı.

2014 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor Ünlüler - Gönüllüler'e katılan Aktaş; Survivor'da Ünlüler adasında 91 gün kaldıktan sonra elenmiştir. Survivor yarışmasının ardından Figüran isimli sinema filminde başrol oynadı. Ardından Kaçak Gelinler'de Pınar karakterini oynadı.

Survivor All Star 'da yarışmacı olarak yarıştı. 2015 Acil Aşk Aranıyor dizisinde Zeynep karakterini canlandırdi. 2016 Gulumse yeter yaz dizisinde Melis karakteriyle konuk oyuncu oldu.