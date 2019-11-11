MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriŞerife'yi yangından komşuları kurtardı!
11.11.2019 - 13:49 | | DHA

Şerife'yi yangından komşuları kurtardı!

Konya’da, evde yalnızken, odasında yangın çıkan zihinsel engelli Şerife Erdem'i (8) alevlerin arasından komşular kurtardı. Hastaneye kaldırılan Şerife'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şerife'yi yangından komşuları kurtardı!
Şerife'yi yangından komşuları kurtardı!
Şerife'yi yangından komşuları kurtardı!
Şerife'yi yangından komşuları kurtardı!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Selçuklu ilçesine bağlı Sancak Mahallesi Fehime Sokak'ta bulunan apartmanın giriş katındaki evde, saat 09.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Babası işte, annesi hastanede olan zihinsel engelli Şerife Erdem'in odasındaki yangını, komşu Hakkı Özdemir fark etti. Kızın evde yalnız olduğunu öğrenen Özdemir, odanın camını kırarak, içeri girdi. Hakkı Özdemir, Şerife'yi alevlerden kurtarırken, ilk yardımı bilen diğer komşu Ali Hızaraslan da ilk müdahalede bulundu. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, sağlık görevlileri ise Şerife'yi ambulansla Selçuk üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Şerife Erdem'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şerife'yi yangından kurtaran Hakkı Özdemir, "Dumanları görünce arka odanın camını kırıp, içeri girdim, bayağı dumanlıydı. Çocuğu kurtardım. O sırada bir komşum da yardımcı oldu. Çocuk duman nedeniyle simsiyahtı" dedi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.  

 

 

Kontroller yapılınca ortaya çıktı! İcra müdür yardımcısı şoke ettiMuğla'nın Fethiye ilçesinde, müfettiş raporuyla zimmetine para geçirdiği belirlenerek gözaltına alınan İcra Müdür Yardımcısı Sertaç M. (37) tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

300 lira için yaptı, 350 abone etkilendi!

300 lira için yaptı, 350 abone etkilendi!

2019 yılında Af Yasası çıkacak mı? Af Yasasında son durum ne?

2019 yılında Af Yasası çıkacak mı? Af Yasasında son durum ne?

Emniyet kemeri hayatını kurtardı

Emniyet kemeri hayatını kurtardı

FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na yönelik 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na yönelik 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Sıradaki Haber