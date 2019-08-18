Serinlemek için girdiler! 3 saat sonra acı haber

Olay, dün Genç ilçesinde meydana geldi. Serinlemek için Murat Nehri'ne giren İbrahim Aleci ve Emrullah Görgüze, suda yüzdükleri sırada bir anda akıntıya kapıldı. Suda çırpınan 2 kişiyi görenler, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Murat Nehri'nde arama çalışmaları başlatan ekipler, İbrahim Aleci'nin cansız bedenine ulaşırken, 3 saat süren çalışmalar sonucunda ise Emrullah Görgüze'yi mahsur kaldığı kayalık alanda kurtardı.

Aleci'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.