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03.10.2019 - 17:27 | | DHA

Serinlemek için sulama kanalına giren Suriyeli, öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, serinlemek için sulama kanalına giren Suriyeli Hüseyin Halaf (27) boğuldu.

Serinlemek için sulama kanalına giren Suriyeli, öldü

Suriye uyruklu Hüseyin Halaf, serinlemek için Yolbilir Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. Ancak bir süre sonra akıntıya kapılarak, gözden kayboldu. Mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi. Başlatılan arama çalışmaları sırasında, Halaf'ın cansız bedeni kaybolduğu yerin yaklaşık 8 kilometre uzağında bulundu. Hüseyin Halaf'ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşma sonrası kavga.Kartal’da bulunan Anadolu Adalet Sarayı’nda duruşma sonrasında iki grup arasında kavga çıktı. Sandalyeler ve çöp kovalarının havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.
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