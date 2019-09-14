Serkan Keskin kimdir, kaç yaşında? Serkan Keskin biyografisi

Serkan Keskin 25 Kasım 1977 yılında İzmit'de dünyaya geldi. İzmit Şehir Tiyatro kursuna kayıt olarak oyunculuk kariyerine adım atan Serkan Keskin burada aldığı irili ufaklı roller aldı. Bu arada oyunculuğunu geliştirmek için İstanbul'a yerleşen Serkan Keskin en büyük popülerliğini 2011 yılında TRT 1'de yayınlanan Leyla İle Mecnun adlı dizide hayat verdiği İsmail Abi karakteri ile yakaladı.

SERKAN KESKİN KİMDİR?

Serkan Keskin oyunculuk hayatına doğup büyüdüğü şehir olan İzmit'te başladı. 1997 yılında ünlü tiyatro yönetmeni Işıl Kasapoğlu'nun genel sanat yönetmenliğinde kurulan İzmit Şehir Tiyatrosu bünyesinde açılan tiyatro kursunda başladı. Hocaları arasında, Barış Falay, Zuhal Gencer, Melih Düzenli gibi tiyatrocular vardı. Kurs eğitiminin yanı sıra 1998-2001 yılları arasında İzmit Şehir Tiyatrosu'nun oyunlarında irili ufaklı roller aldı. İzmit Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptığı sırada, tiyatro eğitimini geliştirmek için İstanbul'a yerleşti.

1999-2002 yılları arasında yine Işıl Kasapoğlu'nun bölüm başkanı olduğu Akademi İstanbul tiyatro okulunda eğitimi aldı. Tiyatro eğitimini tamamladıktan sonra 2002 yılında kurulan Semaver Kumpanya'ya katıldı. Uzun yıllar bu grupta oyuncu ve yönetmen olarak[1] ' çalıştı. Serkan Keskin oyunculuk hayatı boyunca, sinemada Yavuz Turgul, Zeki Ökten, Reha Erdem, Zeki Demirkubuz ve Onur Ünlü gibi yönetmenlerin filmlerinde oynadı.

Tiyatroda ise, William Shakespeare, Moliere, Bertolt Brecht, Max Frisch ve Abel Gonzales Melogibi dünya tiyatro edebiyatının ve Orhan Kemal, Turgut Özakman, Sait Faik, Güngör Dilmen gibi yazarların eserlerinde rol aldı. Keskin 2011 yılnda, TRT'de tarafından yayınlanan, Leyla ile Mecnun dizisindeki "İsmail Abi" karakteri ile daha geniş kesimlerce tanındı.

2012 yılında 32. İsmail Dümbüllü Ödülü Serkan Keskin'e verildi.

2013 Mart ayında Leyla ile Mecnun dizisi ekibiyle birlikte kurulan Leyla The Band müzik grubunda bas gitarda yer almıştır.

2015 yılının Şubat ayında başlayan ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden en büyük olan Balıkçı Sait rolünü canlandırmıştır.

Sahip olduğu ödüller

23. Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) Altın Objektif Ödülleri, Yılın En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu, Akşam Yemeği

2015 - 20. Sadri Alışık Sinema Ödülleri, Dram dalında "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" (İtirazım Var)

51. Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu, İtirazım Var, 2014

21. Altın Koza Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Silsile, 2014

32.İsmail Dümbüllü Ödülü - 2012

Rol aldığı tiyatro oyunları

Kuşlar : Aristofanes - Semaver Kumpanya - 2014

Bir İnfazın Portresi : Howard Barker - Semaver Kumpanya - 2013

Metot (oyun) : Jordi Alceran - Semaver Kumpanya - 2012

Titus Andronicus : William Shakespeare - Semaver Kumpanya - 2010

Lursin Sokağı Cinayeti : Eugène Labiche - Semaver Kumpanya - 2009

Cesaret Ana ve Çocukları : Bertolt Brecht - Semaver Kumpanya - 2008

Semaver ve Kumpanya : Sait Faik\Yavuz Peman - Semaver Kumpanya - 2007

Chamaco : Abel Gonzales Melo - Semaver Kumpanya - 2006

Fırtına (oyun) : William Shakespeare - Semaver Kumpanya - 2006

Süleyman ve Öbürsüler : Max Frisch\Yavuz Peman - Semaver Kumpanya - 2005

Mucizeler Komedisi : Yavuz Turgul - MOS Yapım - 2004

Murtaza (oyun) : Orhan Kemal - Semaver Kumpanya - 2003

Onikinci Gece : William Shakespeare - Semaver Kumpanya - 2002

Nasrettin Hoca Bir Gün (çocuk oyunu) : Işıl Kasapoğlu - Semaver Kumpanya - 2002

Pırtlatan Bal (çocuk oyunu) : Aziz Nesin - Semaver Kumpanya - 2002

Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - İzmit Şehir Tiyatrosu - 2001

Cimri : Moliere - İzmit Şehir Tiyatrosu - 2000

Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası : William Shakespeare - İzmit Şehir Tiyatrosu - 1999

Hakimiye Milliye Aşevi : Güngör Dilmen - 1998

Yönettiği tiyatro oyunları

Metot (oyun) : Jordi Alceran - Semaver Kumpanya - 2012

Resmi Geçit : Loula Anagnostaki - Semaver Kumpanya - 2008

Deniz Kızı (gölge oyunu) : Aylin Çalap - Semaver Kumpanya - 2003

Rol aldığı sinema filmleri

Ahlat ağacı: Nuri Bilge Ceylan - 2019

tatlım tatlım: yılmaz Erdoğan

Kırık Kalpler Bankası : Onur Ünlü - 2016

Yok Artık! : Caner Özyurtlu - 2015

Limonata : Ali Atay - 2014 // Selim

silsile: ozan açıktan - 2014 // Cihan

İtirazım Var : Onur Ünlü - 2014 // Selman Bulut

Sen Aydınlatırsın Geceyi : Onur Ünlü - 2013 // Yasemin'in Patronu

F Tipi Film (film-belgesel) : Grup YORUM-2012

Yabancı : Filiz Alpgezmen - 2012

Yeraltı : Zeki Demirkubuz - 2012 - Tarık

Eylül : Cemil Ağacıkoğlu - 2011 - Namık

Av Mevsimi : Yavuz Turgul - 2010 - Adlî Tıp Doktoru

Unutma Beni İstanbul : Stefan Arsenijevic - 2010

Takiye: Allah’ın Yolunda "Allah'ın Yolunda" : Ben Verbong - 2010 - Kenan

Kosmos : Reha Erdem - 2009 - Kahveci

Pus : Tayfun Pirselimoğlu - 2009

Vavien : Taylan Biraderler - 2009 - Süleyman'ın Fedaisi

11'e 10 Kala : Pelin Esmer - 2009 - Kütüphaneci

Başka Semtin Çocukları : Aydın Bulut - 2008 - Engin

Güneşin Oğlu : Onur Ünlü - 2008 - Serkan

Sonbahar : Özcan Alper - 2007 - Mikail

Çinliler Geliyor : Serkan Keskin - 2006 - Asım

Şaşkın : Şahin Alparslan - 2005 - Recai

Kalbin Zamanı : Ali Özgentürk - 2004 - Tonguç

Gönül Yarası : Yavuz Turgul - 2004 - Taksi Şoförü

Korkuyorum Anne : Reha Erdem - 2004

Tramvay : Olgun Arun - 2004

Rol aldığı dizi filmler

Masum : Seren Yüce - 2017 // Taner

Beş Kardeş : Onur Ünlü - 2015 // Sait Başeğmez

Ben de Özledim : Onur Ünlü - 2013-2014 // Serkan Keskin

Şubat : Volkan Kocatürk - 2013 // Gerçek Samim Akça

Leyla ile Mecnun : Onur Ünlü - 2011-2013 - // İsmail Abi

Behzat Ç "Bir Ankara Polisiyesi" : Serdar Akar - 2011 // İsmail

Gönülçelen : Cevdet Mercan - 2010

Deli Saraylı : Aydın Bulut - 2010 // Arabacı Mazhar Kazancı

Ey Aşk Nerdesin : 2009 // Ferhat

Bu Kalp Seni Unutur mu? : Aydın Bulut - 2009 - İdris

Mert İle Gert : Hakan Algül - 2008 - Bahri

Avrupa Yakası : Jale Atabey -2008 -Yavrum Mithat (konuk oyuncu)

Derdest : Onur Tan - 2008 - Okan Taşkın

Bıçak Sırtı : Selim Demirdelen - 2007

Hırsız Polis : Türkan Derya - 2005 - Bünyamin

Sevinçli Haller : 2004

Çaylak : Nihat Durak - 2003