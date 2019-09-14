Serkan Keskin kimdir, kaç yaşında? Serkan Keskin biyografisi
Serkan Keskin birçok dizi ve filmde rol almasının yanı sıra müzisyenlik ile de uğraşıyor. 25 Kasım 1977 yılında İzmit'de dünyaya gelen Serkan Keskin kariyerinde ilk basamak olan İzmit Şehir Tiyatrosu'nda aldığı irili ufaklı roller ile adım attı. En büyük popülerliği TRT 1 ekranında yayınlanan absürt komedi Leyla İle Mecnun adlı dizide İsmail abi karakteri ile yakalayan Serkan Keskin birçok film ve dizide rol aldı. İşte Serkan Keskin biyografisi...
Serkan Keskin 25 Kasım 1977 yılında İzmit'de dünyaya geldi. İzmit Şehir Tiyatro kursuna kayıt olarak oyunculuk kariyerine adım atan Serkan Keskin burada aldığı irili ufaklı roller aldı. Bu arada oyunculuğunu geliştirmek için İstanbul'a yerleşen Serkan Keskin en büyük popülerliğini 2011 yılında TRT 1'de yayınlanan Leyla İle Mecnun adlı dizide hayat verdiği İsmail Abi karakteri ile yakaladı.
SERKAN KESKİN KİMDİR?
Serkan Keskin oyunculuk hayatına doğup büyüdüğü şehir olan İzmit'te başladı. 1997 yılında ünlü tiyatro yönetmeni Işıl Kasapoğlu'nun genel sanat yönetmenliğinde kurulan İzmit Şehir Tiyatrosu bünyesinde açılan tiyatro kursunda başladı. Hocaları arasında, Barış Falay, Zuhal Gencer, Melih Düzenli gibi tiyatrocular vardı. Kurs eğitiminin yanı sıra 1998-2001 yılları arasında İzmit Şehir Tiyatrosu'nun oyunlarında irili ufaklı roller aldı. İzmit Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptığı sırada, tiyatro eğitimini geliştirmek için İstanbul'a yerleşti.
1999-2002 yılları arasında yine Işıl Kasapoğlu'nun bölüm başkanı olduğu Akademi İstanbul tiyatro okulunda eğitimi aldı. Tiyatro eğitimini tamamladıktan sonra 2002 yılında kurulan Semaver Kumpanya'ya katıldı. Uzun yıllar bu grupta oyuncu ve yönetmen olarak[1] ' çalıştı. Serkan Keskin oyunculuk hayatı boyunca, sinemada Yavuz Turgul, Zeki Ökten, Reha Erdem, Zeki Demirkubuz ve Onur Ünlü gibi yönetmenlerin filmlerinde oynadı.
Tiyatroda ise, William Shakespeare, Moliere, Bertolt Brecht, Max Frisch ve Abel Gonzales Melogibi dünya tiyatro edebiyatının ve Orhan Kemal, Turgut Özakman, Sait Faik, Güngör Dilmen gibi yazarların eserlerinde rol aldı. Keskin 2011 yılnda, TRT'de tarafından yayınlanan, Leyla ile Mecnun dizisindeki "İsmail Abi" karakteri ile daha geniş kesimlerce tanındı.
2012 yılında 32. İsmail Dümbüllü Ödülü Serkan Keskin'e verildi.
2013 Mart ayında Leyla ile Mecnun dizisi ekibiyle birlikte kurulan Leyla The Band müzik grubunda bas gitarda yer almıştır.
2015 yılının Şubat ayında başlayan ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden en büyük olan Balıkçı Sait rolünü canlandırmıştır.
Sahip olduğu ödüller
23. Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) Altın Objektif Ödülleri, Yılın En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu, Akşam Yemeği
2015 - 20. Sadri Alışık Sinema Ödülleri, Dram dalında "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" (İtirazım Var)
51. Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu, İtirazım Var, 2014
21. Altın Koza Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Silsile, 2014
32.İsmail Dümbüllü Ödülü - 2012
Rol aldığı tiyatro oyunları
Kuşlar : Aristofanes - Semaver Kumpanya - 2014
Bir İnfazın Portresi : Howard Barker - Semaver Kumpanya - 2013
Metot (oyun) : Jordi Alceran - Semaver Kumpanya - 2012
Titus Andronicus : William Shakespeare - Semaver Kumpanya - 2010
Lursin Sokağı Cinayeti : Eugène Labiche - Semaver Kumpanya - 2009
Cesaret Ana ve Çocukları : Bertolt Brecht - Semaver Kumpanya - 2008
Semaver ve Kumpanya : Sait Faik\Yavuz Peman - Semaver Kumpanya - 2007
Chamaco : Abel Gonzales Melo - Semaver Kumpanya - 2006
Fırtına (oyun) : William Shakespeare - Semaver Kumpanya - 2006
Süleyman ve Öbürsüler : Max Frisch\Yavuz Peman - Semaver Kumpanya - 2005
Mucizeler Komedisi : Yavuz Turgul - MOS Yapım - 2004
Murtaza (oyun) : Orhan Kemal - Semaver Kumpanya - 2003
Onikinci Gece : William Shakespeare - Semaver Kumpanya - 2002
Nasrettin Hoca Bir Gün (çocuk oyunu) : Işıl Kasapoğlu - Semaver Kumpanya - 2002
Pırtlatan Bal (çocuk oyunu) : Aziz Nesin - Semaver Kumpanya - 2002
Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - İzmit Şehir Tiyatrosu - 2001
Cimri : Moliere - İzmit Şehir Tiyatrosu - 2000
Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası : William Shakespeare - İzmit Şehir Tiyatrosu - 1999
Hakimiye Milliye Aşevi : Güngör Dilmen - 1998
Yönettiği tiyatro oyunları
Metot (oyun) : Jordi Alceran - Semaver Kumpanya - 2012
Resmi Geçit : Loula Anagnostaki - Semaver Kumpanya - 2008
Deniz Kızı (gölge oyunu) : Aylin Çalap - Semaver Kumpanya - 2003
Rol aldığı sinema filmleri
Ahlat ağacı: Nuri Bilge Ceylan - 2019
tatlım tatlım: yılmaz Erdoğan
Kırık Kalpler Bankası : Onur Ünlü - 2016
Yok Artık! : Caner Özyurtlu - 2015
Limonata : Ali Atay - 2014 // Selim
silsile: ozan açıktan - 2014 // Cihan
İtirazım Var : Onur Ünlü - 2014 // Selman Bulut
Sen Aydınlatırsın Geceyi : Onur Ünlü - 2013 // Yasemin'in Patronu
F Tipi Film (film-belgesel) : Grup YORUM-2012
Yabancı : Filiz Alpgezmen - 2012
Yeraltı : Zeki Demirkubuz - 2012 - Tarık
Eylül : Cemil Ağacıkoğlu - 2011 - Namık
Av Mevsimi : Yavuz Turgul - 2010 - Adlî Tıp Doktoru
Unutma Beni İstanbul : Stefan Arsenijevic - 2010
Takiye: Allah’ın Yolunda "Allah'ın Yolunda" : Ben Verbong - 2010 - Kenan
Kosmos : Reha Erdem - 2009 - Kahveci
Pus : Tayfun Pirselimoğlu - 2009
Vavien : Taylan Biraderler - 2009 - Süleyman'ın Fedaisi
11'e 10 Kala : Pelin Esmer - 2009 - Kütüphaneci
Başka Semtin Çocukları : Aydın Bulut - 2008 - Engin
Güneşin Oğlu : Onur Ünlü - 2008 - Serkan
Sonbahar : Özcan Alper - 2007 - Mikail
Çinliler Geliyor : Serkan Keskin - 2006 - Asım
Şaşkın : Şahin Alparslan - 2005 - Recai
Kalbin Zamanı : Ali Özgentürk - 2004 - Tonguç
Gönül Yarası : Yavuz Turgul - 2004 - Taksi Şoförü
Korkuyorum Anne : Reha Erdem - 2004
Tramvay : Olgun Arun - 2004
Rol aldığı dizi filmler
Masum : Seren Yüce - 2017 // Taner
Beş Kardeş : Onur Ünlü - 2015 // Sait Başeğmez
Ben de Özledim : Onur Ünlü - 2013-2014 // Serkan Keskin
Şubat : Volkan Kocatürk - 2013 // Gerçek Samim Akça
Leyla ile Mecnun : Onur Ünlü - 2011-2013 - // İsmail Abi
Behzat Ç "Bir Ankara Polisiyesi" : Serdar Akar - 2011 // İsmail
Gönülçelen : Cevdet Mercan - 2010
Deli Saraylı : Aydın Bulut - 2010 // Arabacı Mazhar Kazancı
Ey Aşk Nerdesin : 2009 // Ferhat
Bu Kalp Seni Unutur mu? : Aydın Bulut - 2009 - İdris
Mert İle Gert : Hakan Algül - 2008 - Bahri
Avrupa Yakası : Jale Atabey -2008 -Yavrum Mithat (konuk oyuncu)
Derdest : Onur Tan - 2008 - Okan Taşkın
Bıçak Sırtı : Selim Demirdelen - 2007
Hırsız Polis : Türkan Derya - 2005 - Bünyamin
Sevinçli Haller : 2004
Çaylak : Nihat Durak - 2003