Serkan Reçber kimdir, kaç yaşında, nereli? Serkan Reçber'in biyografisi

SERKAN REÇBER KİMDİR?



1975 doğumlu eski Milli futbolcu Serkan Reçber futbol hayatına Zeytinburnu takımı alt yapısında başlamıştır.

Türkiye A Milli takım formasınıda giyen Serkan Reçber 20 yaşında Fenerbahçe takımına transfer olmuştur.

Daha sonra sırasıyla Dardanelspor, Vanspor, Rizespor, Bakırköyspor, Zeytinburnuspor, Göztepe, Mersin İdman Yurdu, Bursaspor, Yimpaş Yozgat, Eskişehirspor, Antalyaspor, Güngören Belediyesi, Anadolu Selçukspor takımlarında forma giymiş en son kariyerine Güngören Belediyespor takımında nokta koymuştur.

Her iki ayağınıda çok iyi kullanan Reçber uzun yıllar Ön Libero pozisyonunda futbol oynamıştır. Bir dönem Çanakkale Dardanelspor takımının Sportif Direktörlük görevini üstlenmiştir. Günümüzde A Spor ekranlarında spor yorumculuğu ve Fotomaç gazetesinde köşe yazıları ile spor dünyasındaki yerini sürdürmektedir.

İstanbul Bakırköy’de dünyaya gelmiştir. Evlidir ve bu evliliğinden bir kızı vardır.