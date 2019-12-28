Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bugünkü konuklarından birisi tanıdık bir isimdi. Ünlü ilizyonist Sermet Erkin yarışmada boy gösterdi. Erkin'in yarışmaya katılması sonrası "Sermet Erkin kimdir? Kaç yaşında ve nereli?" soruları sorulmaya başlandı.

SERMET ERKİN KİMDİR?

1957 yılında Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde dünyaya gelmiştir. Öğrenim hayatına İstanbul'da başlayarak sırası ile; Nişantaşında Selim Sırrı Tarcan İlkokulu ile Nilüfer Hatun Ortaokulu ve Şişli Lisesi’n de okumuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı ve Felsefe Tarihi bölümlerini bitirmiştir. Henüz ilkokulda iken üstad Zati Sungur ile tanışması sebebiyle illüzyon dünyasına girmiştir. İllüzyon sanatı ile birlikte sahne sanatlarının tümüne ilgi duymuş ve 1977 yılına kadar İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında çalışmıştır. Bu kurumda iken Yalçın Akçay kendisini düşünerek “Karagözcü ile Sihirbaz” isimli çocuk oyunu yazmıştır. Rol aldığı bu oyunla Şehir Tiyatroları tarihinde ilk defa bir çocuk oyununa gala yaparak, oyunun değerini basına duyurmuştur.



Sermet Erkin, bir dönem kendi adına tiyatro topluluğu kurarak tiyatro sanatçılığını bir süre daha yürütmüştür. Bu gün çeşitli kentlerimizde düzenlediği tiyatro festivalleri ve yaptığı piyes, kitap ve belge koleksiyonları vs. sayesinde, tiyatro ile olan bağını kopartmadan sürdürmektedir. Farklı televizyon kanalları için; "Bando, Sermet Erkin’le Anılarda Kalanlar, Sermet Erkin’le Yıldızların Altında" gibi pek çok programı hazırlayıp sunmuştur.Yurt dışında; ABD, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Başkurdistan, Belçika, Bulgaristan, İspanya, Çekoslavakya (1983),Çuvaşistan, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, İsrail, İsviçre, Kırgızistan, KKTC, Macaristan, Nahcivan, Özbekistan, Rusya Federasyonu (SSCB) ve Tataristan’ da çeşitli temsiller vermiş, bu ülkelerin en ünlü gece klüpleri, varyete salonları ile sirklerinde çalışmıştır.

Yurt içinde ise; pek çoğuna değişik zamanlarda birden fazla gitmek şeklinde il, ilçe toplam 232 yerde gösteri yapmıştır. 1976 yılında başladığı gazeteciliğini Sosyete Dedikodu Dergisi, Hürriyet, Milliyet, Sabah Gazetelerindenden sonra, uzun bir süre Günaydın Gazetesi’nde tam sayfa hazırlamış olduğu “Çocuk Sayfası” ile devam ettirmiş, daha sonra -Yayın Yönetmeni olarak çalışmaya başladığı Bando Çocuk Dergisi’nde sürdürmüştür.