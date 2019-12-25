Servis bakım alanında yangın! Çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi

Aydınlık Caddesi'nde bulunan servis bakım alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının araçlara sıçramasıyla 1 TIR, 2 minibüs ve 3 otobüs yanmaya başladı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını yaklaşık bir saatte söndürdü. Araçlar kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.