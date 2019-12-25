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25.12.2019 - 06:15 | | AA - İHA

Servis bakım alanında yangın! Çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi.

Servis bakım alanında yangın! Çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi

Aydınlık Caddesi'nde bulunan servis bakım alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının araçlara sıçramasıyla 1 TIR, 2 minibüs ve 3 otobüs yanmaya başladı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını yaklaşık bir saatte söndürdü. Araçlar kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sokaklar 1 metre su altında kaldı, mahsur kalan 9 kişi botla kurtarıldıAdana’da sağanak yağış nedeniyle sokaklarda oluşan yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki su birikintileri sebebiyle evlerinde mahsur kalan 9 kişi, itfaiye ekiplerince bota bindirilerek kurtarıldı.
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