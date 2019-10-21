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21.10.2019 - 15:24 | | AA

Servis minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Servis minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Servis minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Servis minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Servis minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
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Hüseyin Y'nin kullandığı 06 BGN 097 plakalı servis minibüsü, Karatepe  Caddesi'nde refüjdeki direğe çarparak devrildi. Kazada, sürücü ile minibüsteki 14 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk  edildi.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye  kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, çalışmaların ardından normale  döndü.

 

 

 

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