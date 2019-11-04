MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemServis minibüsü kaza yaptı! Yaralılar var
04.11.2019 - 10:44 | | DHA

Servis minibüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Diyarbakır’da taksi ile çarpışan servis minibüsündeki 5 işçi yaralandı.

Servis minibüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Servis minibüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Servis minibüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Servis minibüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Haberin Tüm Fotoğrafları

Kaza, sabah saatlerinde Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Coşkun Kaya yönetimindeki plakasız servis minibüsü ile Remzi Güneş'in kullandığı 21 TT 0960 plakalı taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs takla atarak, yan yattı. Kazada minibüste bulunan 5 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'ne kaldırıldı

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen 2 araç, otoparka çekildi.

 

 

Ayrıldığı eşini bıçaklayarak öldürdü!İstanbul Avcılar’da Ercan A., ayrıldığı eşi Seda Kurt’u bıçaklayarak öldürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çocukların 'yan bakma' kavgası: 4 yaralı

Çocukların 'yan bakma' kavgası: 4 yaralı

Çiğ köfte tarifi | Çiğ köfte nasıl yapılır?

Çiğ köfte tarifi | Çiğ köfte nasıl yapılır?

Yakın zamanda af yasası Meclis'e geldi mi? Ne zaman çıkacak?

Yakın zamanda af yasası Meclis'e geldi mi? Ne zaman çıkacak?

POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları...

POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları...

Sıradaki Haber