Servis öğrenciyi okulda ezdi

İstanbul Avcılar’da Mehmetçik İlkokulu’nun bahçesinde oyun oynayan ikinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu’nu, bu sırada okula giriş yapan servis aracı ezdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Eylül Mirzaoğlu hayatını kaybetti. Servis şoförü Hüseyin Y. gözaltına alınırken, okulda eğitime bir gün ara verildi. Eylül’ün babası Cahit Mirzaoğlu, annesi ve kardeşleri acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

‘Göz göre göre oldu’



Okulun karşısında kırtasiye dükkanı bulunan ve çocuğu bu okulda okuyan Armağan Atakul, kazanın ihmal sonucu olduğunu söyledi. Atakul, “Geçen yıl öğrencilerin giriş yaptığı kapı kapatıldı. İlçe Milli Eğitim’e dilekçe verdim. ‘Çocukların can güvenliği yok’ dedim. Servisler iç içeydi. Sonuç alamadım. Bu durumun sorumlusu idaredir. Servislerin girdiği kapıyla öğrencilerin girdiği kapı farklıydı. Öğrencilerin kapısı kapatılınca servisler ve öğrenciler aynı kapıdan girmeye başladı. 15 senelik sabit şoförler vardı, onlar da değişti. Kaza göz göre göre oldu” dedi.









Gözaltına alınan servis şoförü Hüseyin Y., ifadesinde şunları söyledi: “Okulun bahçesine araç girişinden giriş yaptım. Birinci viteste rölantide giderken bir anda aracın arka kısmında hosteslik yapan Serap Gümüşalan’ın ‘çocuk çocuk’ diye bağırdığını duydum. O esnada da aracın bir şeyin üzerinden geçtiğini hissettim. Hemen aracı durdurdum. Olaydan dolayı üzgünüm. Yaşanmasını istemezdim.”

‘Kazayı davet ettiler’



Bir veli, “Çocuklarımızın servislerle aynı kapıdan içeriye girmesini istemedik. Servislerle öğrencilerin aynı kapıdan girmesi okul müdürünün hatası. Bir kapıyı kapatıp servislerle öğrencileri aynı kapıdan geçirirse kaza kaçınılmaz. 25 yıldır kullanılan kapıyı kapattılar” dedi. Okulun karşısındaki terzide çalışan bir vatandaş da “Çocuğu yerde görünce şoförü linç edilmesin diye uzaklaştırdım. O da şok geçiriyordu. Ekipler gelince de şoförü teslim ettim” diye konuştu.



‘Eğildiği anda çarptı’

Eylül’ün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde Eylül, okul bahçesinde arkadaşıyla koşuyor. Arkadaşının gerisinde kalan küçük kız bir anda eğiliyor. Küçük kızın çözülen ayakkabısının bağını bağlamak için eğildiği öne sürülürken, bu sırada okul bahçesine giren servis aracının şoförü Hüseyin Y., Eylül’ü eziyor.