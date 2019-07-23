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23.07.2019 - 09:37| AA

Servis otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Havalimanına personel taşıyan midibüs ile aynı istikamette seyreden otobüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Servis otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanına personel taşıyan Yaşar Ö'nün kullandığı 34 LCL 033 plakalı midibüs, Işıklar Köyü mevkisinde, aynı istikamette seyreden Ekrem Y. idaresindeki 16 BH 293 plakalı otobüsle çarpıştı.

Servis otobüsü kaza yaptı Çok sayıda yaralı var

Kazada, midibüsteki 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı istikametinde bir süre aksayan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

 

 

 

 

 

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