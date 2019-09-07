Servislere sıkı denetim

Okulların açılmasına az bir süre kala gözler okul servislerine çevrildi. Servislerde çocukların güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda okul servisini kullanacak şoförlerden sabıka kaydı belgesi istenirken, emniyet birimleri de araçların teknik özelliklerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Normal denetimlerimizin yanı sıra önümüzdeki hafta bu araçlara 5 gün süreyle yoğunlaştırılmış denetim yapılacaktır” dedi. Şoförlerden her yıl sabıka kaydının düzenli olarak alındığını belirten İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, “Sabıka kaydı alınmadan şoförlük yapılamıyor. Her yıl servis araçlarını kullanan şoför ve rehber personele GBT yapılıyor” diye konuştu.

Servisde çalışan yardımcı personelin ve şoförün muhakkak sabıka kaydının alındığını kaydeden Bostancı, “Zaten sabıka kaydı alınmadıktan sonra bu adamlar bu şoförlüğü yapamıyor. Mevcutta da var bu uygulama. Her yıl bu araçları kullanan şoför ve rehber personelin güvenlik soruşturmasıyla ilgili belge isteniyor. Belge vermeyenler ve bahsedilen suçlardan hüküm giyenler şoförlük ve rehberlik yapamıyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafik Kaza İstatistikleri Analizi Rapor Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Normal denetimlerimizin yanı sıra önümüzdeki hafta okul servislerine 5 gün süreyle yoğunlaştırılmış denetim yapılacaktır” dedi.

‘Araç özellikleri’

Ekipler, sürücünün ardından aracın taşıma kapasitesini inceliyor, emniyet kemerlerini denetliyor. Araçların, yaşı, lastikleri ve periyoduk bakımları kontrol ediliyor. Araçta, ilk yardım seti, yangın söndürme tüpü, trafik setini bulundurulmaması halinde cezai işlem uygulanıyor.

GBT sorgusu

Denetlemelerde servis sürücüsünün, öğrencileri taşımaya uygun olup olmadığına dikkat ediliyor. Ekipler, şoförün sürücü belgesi, servis taşımacılığı yetki belgesi, psikoteknik raporlarına, mesleki yeterlilik belgelerini (SRC) kontrol ediyor. Kontrollerde sürücülerin GBT sorgulamaları yapılarak, adli sicil kayıtlarının durumu ele alınıyor. Sürücünün kılık kıyafetine ve aracın temiz olmasına da dikkat ediliyor.

Kesilen cezalar

Servislere sık uygulanan cezalar ve bedelleri şöyle:

- Okul servis araçları yönetmeliğine uymamak: 235 TL ve 15 ceza puanı

- Emniyet kemeri takmamak: 108 TL ve 15 ceza puanı

- Taşıma sınırı üstü yolcu almak: 85 TL ve 10 ceza puanı

- Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak: 235 TL ve 10 ceza puanı, araçlar trafikten men edilir.