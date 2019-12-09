SES, kadınları spora davet ediyor

Ezgi Kırılmaz ve Serra Yıldızlı; kadınları sporla buluşturmak için 3 yıl önce SES'i kurdu. 18-55 yaş arasında, sağlık sorunu bulunmayan kadınlara yönelik faaliyetlerde bulunan SES, 'kadının spordaki sesi' olmayı hedefliyor. Sınıf ayrımı yapmayan ve katılımcılarda tecrübe aramayan SES'in tüm branşlardaki sorumluları da kadınlardan oluşuyor.

"ASIL HEDEF TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ"

SES, Nisan 2019 itibarıyla önce masa tenisinde daha sonra ise voleybolda da faaliyet göstermeye başlayarak daha çok kadına, daha çok branşta düzenli spor yapma imkanı sundu. Kırılmaz ve Yıldızlı, asıl hedeflerini, "Toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde; spor yapmaya fırsat bulamamış veya profesyonel spor hayatı sonrası iş ya da özel hayatı sebebiyle spora ara vermiş kadınların düzenli spor yapabilecekleri ortamın oluşturulması" olarak açıkladı. Ezgi Kırılmaz ve Serra Yıldızlı, böylelikle kadınların kendilerine ve spora daha çok vakit ayırarak hem fiziksel hem de psikolojik açıdan güçlenmelerini ve özgüvenlerinin desteklenmesini amaçlandıklarını ifade etti.

İKİ MERKEZDE FAALİYET GÖSTERİYOR

SES'te hafta içi antrenmanlar ve maçlar, mesai saati sonrası Acıbadem/Kadıköy'de ve 4'üncü Levent'te yapılıyor. Hafta sonu ise açık havada, üç branştan tüm sporcular antrenörleriyle birlikte kuvvet-kondisyon antrenmanı gerçekleştiriyor. Her meslekten kadının yer aldığı, kendi liginde maç devamlılığına sahip, bunun haricinde yurt dışı kamplara ve turnuvalara katılımları da bulununan SES, katılımcılara profesyonel bir sporcunun ne hissettiğini, ne yaşadığını, nasıl bir düzen içinde hayatına devam ettiğini antrenman ve maçlarda göstermeye çalışıyor. Antrenman ve maç programları ise sporcuların hayat şartlarına göre yapılıyor.

"3 BRANŞTA LİG DÜZENLEYECEĞİZ"

SES, kadınların daha çok sporculuk deneyimi yaşaması, keyif almanın yanı sıra mücadelenin de tadına varması için profesyonel hakemler ve maç kurallarıyla kendi ligini düzenliyor. Yapılan maçlar ise Youtube'da canlı yayın aracılığıyla paylaşılıyor. Yetkililer, kendi liglerini kurmaları hakkındaki duygularını ise "IDP IELTS SES Kadın Ligi olarak bu sezon 3 branşta da lig düzenleyeceğiz. Bu liglerde SES sporcuları hem eğlenecek hem de rekabetin tadına varacaklar. Sporcu olmayı deneyimlerken, güzel anılar biriktirecek" cümleleriyle dile getiriyor. SES, bünyesindeki kadınları sahaya çıkarmakla kalmıyor, gönüllü olarak AÇEV Melek Erman Köni Eğitim ve Kültür Merkezi'nden (MEK) gelen annelere de Esenler'de basketbol öğretiyor.