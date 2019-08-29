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29.08.2019 - 15:39| DHA

Sesinden rahatsız olduğu köpeği av tüfeği ile vurdu

Şanlıurfa'da, bir kişi, havlama sesinden rahatsız olduğu sokak köpeğine av tüfeği ile ateş etti. Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, bacağından yaralanan köpek, belediyeye ait hayvan barınağında tedaviye alındı.

Sesinden rahatsız olduğu köpeği av tüfeği ile vurdu
Sesinden rahatsız olduğu köpeği av tüfeği ile vurdu
Sesinden rahatsız olduğu köpeği av tüfeği ile vurdu
Sesinden rahatsız olduğu köpeği av tüfeği ile vurdu
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Olay, sabah saatlerinde Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan kişi, havlama sesinden rahatsız olduğu sokak köpeğine av tüfeği ile ateş etti. Silah sesini duyanlar kanlar içerisinde kalan köpeği görünce durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Bu sırada bazı hayvanseverler ise yaralanan köpeğin bacağına ilk müdahalede bulunup kanamayı önlemek için bez bağladı. Gelen polisler, köpeği yaralayan kişiyi gözaltına aldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri de yaralı köpeği alarak tedavi için hayvan barınağına götürdü.

Köpeği vuran kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Pakistan nükleer başlık taşıyabilen balistik füze denediKeşmir krizinde komşusu Hindistan'la gerilimli günler yaşayan İslamabad yönetimi, füzenin 290 kilometreye çeşitli savaş başlıkları taşıyabildiğini belirtiyor.
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