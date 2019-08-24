‘Sesini kimse duymadı mı?’

Kırıkkale’de 38 yaşındaki bir çocuk annesi Emine Bulut 18 Ağustos’ta, eski eşi Fedai Varan (43) tarafından kızlarının gözü önünde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Emine Bulut’un bıçaklanmasının ardından son nefesinde “Ölmek istemiyorum” diye haykırması, 10 yaşındaki kızının da “Anne ne olursun ölme” yakarışı Türkiye’yi sarstı. Bulut’un eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini söyleyen ağabeyi Feyyaz Bulut, kardeşinin öldüğü gün de Fedai Varan’dan şikayetçi olduğunu belirtti.

‘Cinayeti planladı’

Bir diğer kardeş Kazım Bulut da şunları söyledi:

“Fedai Varan o gün ablamı aramış. Görüşmek istemiş. Sonra sokakta karşılaşmışlar. Aralarında tartışma çıkmış. ‘Konuşalım’ diyerek ablamı ve çocuğu olayın yaşandığı yere götürmüş. Sonra olay olmuş, kimse müdahale etmemiş. Zaten 4-5 aydır bu işi kuruyormuş. Belinde sürekli ekmek bıçağıyla geziyormuş, ‘Ağabeylerini, babanı öldüreceğim’ diyormuş. Ablamı bıçakladıktan sonra babamı aramış, ‘Seni de öldüreceğim’ demiş. Sonra zaten yakalandı. Çocuk 4 yaşına geldiğinde, ‘Annesiz, babasız büyümesin’ diye onları biz barıştırdık, ablam 4-5 ay denedi ama bu pislikten kurtulamadı. Bunlara insan denilmez. Böyle karaktersizler ancak idamla yargılanır. Bunların hakkı idam. Bu adam ne ceza alırsa alsın yarın bir gün bir af çıkar, dışarıda. Çocuğunu ne zaman isterse görüyordu ama senede 5 defa ancak. Çünkü istemiyordu. Çocuk hiçbir zaman ona ‘baba’ demedi zaten.”

Emine Bulut’un annesi Fadime Bulut da kızının öldürülmesine isyan edip şunları anlattı: “Kızım bu caniden ilk ayrılıp yanımıza geldiğinde birkaç yıl bekledi. Resmi olarak boşanmadı. Hep umut ettik barışsınlar diye ama baktık olmuyor, boşandılar. Boşandıktan sonra da bu adam hep kızını gördü. Bir sıkıntı çıkarmadık. Ama bu cani kızımı tehdit ediyormuş. Kızımın hep gizli gizli ağladığını duyuyordum. Sonra öğrendim ki tehdit edildiği için ağlıyormuş, babası kanser olduğu için bu durumu babasına söylemek istemiyordu.”

‘Anneanne ağlama’

Fadime Bulut, “Hani kadınların hakları, kadınları kesip kesip atıyorlar. Ben şuna da üzülüyorum, orada müdahale edecek hiç mi bir Allah’ın kulu, merhametli kimse yoktu. Benim çocuğum ‘Ölmek istemiyorum’ demiş, kimse duymadı mı yavrumun sesini? Çocuğunun yanında bir baba nasıl bunu yapar? Biz şimdi torunumun yanında hiçbir şey konuşamıyoruz, ağlamamaya çalışıyorum. Torunum bana, ‘Anneanne ağlama’ diyor. Allah bu acıları kimseye yaşatmasın” diye konuştu.

Psikolog gözetiminde

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı küçük kızın psikolog gözetimine alındığını duyurdu. Bakanlık ayrıca, cinayeti gerçekleştiren kişinin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacağını da açıkladı.

Jet iddianame

Kırıkkale Cumhuriyet Bassavcılığı tarafından Emine Bulut’u öldüren eski eşi Fedai Varan hakkında “canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme” suçundan iddianame düzenlendi. Başsavcılık, olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere erişim ve yayın yasağı getirildiğini bildirdi. Kırıkkale 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Fedai Varan’ın Emine Bulut’a “Gider paşa gibi yatarım Emine hiç sıkıntı değil, ne olacaksa olsun gider yatarım” diye mesaj attığı bilgisine yer verildi. Öte yandan başlatılan soruşturma kapsamında Emine Bulut’un öldürülmesine ilişkin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çeken 19 yaşındaki B.Y.’nin gözaltına alındığı bildirildi.

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Erdoğan’dan sosyal medya uyarısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dün partisinin genel merkezinde düzenlenen MKYK toplantısında, Emine Bulut’un boşandığı eşi tarafından vahşice katledilmesine tepki gösterdiği belirtildi. Erdoğan’ın sosyal medya ve medyada şiddet, cinayet görüntülerini paylaşanlar ve yayanlar hakkında çalışma yapılmasını istediği öğrenildi. Toplantıda, bu tür paylaşımlar yapan kişiler hakkında “suçu ve suçluyu övme” suçundan işlem yapılabilmesi için gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi görüşüldü. Adalet Bakanlığı’nın konu üzerinde çalışma yapacağı, AK Parti’nin Meclis açıldıktan sonra konuyu bir yasa tasarısı halinde Meclis’e getireceği öğrenildi. AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

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Başkentten tepkiler

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, “Kadına yönelik şiddet kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Emine Bulut’un katledilmesinden dolayı derin bir üzüntü duymuş, bu üzüntüsünü ilgili kamu görevlileriyle paylaşmış, failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında gerekli adımların atılması için yetkilileri göreve çağırmıştır” dedi.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Cumhurbaşkanımız da bu konudaki hassasiyetlerinin altını çizdiler. Derhal Aile Bakanlığımız harekete geçmiştir. Evladımız, Aile Bakanlığı yetkililerinin, psikologların gözetiminde tanıdıklarının yanındadır. Bakanlığımız konuya her aşamada müdahil olacaktır” diye konuştu.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından, “Ne söylenebilir ki bu vahşete! Kelimeler yetersiz! Eli kanlı katilin en ağır şekilde cezalandırılacağına inanıyorum” mesajını paylaştı.

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca Emine Bulut’un öldürülmesiyle ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamasına müdahil olunması için dilekçe verildiği, iki hukuk müşavirinin görevlendirildiği bildirildi.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de twitter’dan yaptığı açıklamada, “Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır” dedi.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da twitter’da “Emine Bulut’un son nefesinde evladına söylediği ‘Ölmek istemiyorum’ sözleri, bugüne kadar kadına yönelik şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlarımızın ortak çığlığı olmuştur. Bu trajedilerin son bulması için yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalı” diye yazdı.

‘Bu vahşeti durdurun’

Hazal Kaya: Kutsal olan aile değil, insan yaşamıdır. Engellemeniz gereken boşanmalar değil, kadın cinayetleridir. Erkek terörüne de erkek terörü denir. O küçücük kızın gözyaşlarında boğulun. Durdurun bu cinayetleri artık.

Yıldız Tilbe: Verilen cezalar ödül gibi! İçeride yiyip içip çıkıyorlar. Kanunların kadını, çocuğu, hayvanı, memleketi ve insanı korumaya davet ediyorum.

Gülben Ergen: Annesini evladının gözünün önünde öldüren katil koca bozuntusu, erkek kırıntısı, babalığın yüz karası... O kız çocuğunun ömrü bitti. Annesi kanlar içinde babası tarafından katledildi.

Hadise: Benim söyleyecek sözlerim tükendi. Bu sapık katillerin en ağır cezayı almasını istiyorum.

Burcu Güneş: Bu tip katillere mecbur bırakılan kadınların mezarı oldu bu ülke... Ruh hastalarıyla doldu bu ülke...

‘Büyük günahtır’

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı hutbesinde Emine Bulut’un öldürülmesine değinerek, “Herkes bilmelidir ki her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür. Bu, İslam ve insanlıkla bağdaşmayan büyük bir günahtır. Dinimizde kadının canı, onuru ve hakları dokunulmazdır ve emanettir” dedi.

‘Gerçek adalet istiyoruz’

Emine Bulut’un eski eşi tarafından katledilmesi İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde protesto edildi. İstanbul Kadıköy’de kadınlar Emine Bulut’un öldürülmesini protesto etmek için yürüyüş yaptı. “Erkek adaleti değil gerçek adalet istiyoruz” ve “Boşanmayı değil cinayeti önleyin” diye slogan atan kadınlar, “Kadın çoğaltır, yaşatır” yazan pankartlar taşıdı.

7 yılda 2209 kadın cinayeti

İstatistikler, kadın cinayetlerinin her yıl bir önceki yıla oranla arttığını gösterdi. 2012 ile 2018 yılları arasında 2 bin 209 kadın erkekler tarafından katledilirken, 2019’un ilk 6 ayında da 214 kadın erkek şiddetinin kurbanı oldu.