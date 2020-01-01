Seslerini SADA ile duyurdular

BM Kadın Birimi’nin, Avrupa Birliği ve Japonya Hükümeti’nin finansal desteği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği iş birliğiyle kurulan SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi’nde çalışan kadınların kurduğu SADA Kadın Kooperatifi, 6 ay içinde büyük bir başarıya imza attı. Kooperatifin çalışmaları önce bin 600 başvuru içinden ilk 100’e girerek Paris Barış Forumu’na katılmaya hak kazandı.

Örnek proje olacak

Ayakkabı-çanta üretimi, yiyecek içecek hizmeti ve ev tekstili alanlarında çalışan kadınların projesi, forumda yapılan değerlendirme sonucunda da dünyadaki en başarılı 10 girişimden biri olarak seçildi. ‘Ses’ anlamına gelen SADA Kadın Kooperatifleri bu çalışmalarıyla kadınların güçlü sesini tüm dünyaya duyurdu. Kadın Kooperatifi’ne bir yıl boyunca forum tarafından işbirliği fırsatları ve çeşitli destekler sunulacak. 2020’de ise yine Paris’te düzenlenecek forumda örnek proje olarak yer alacak.

Paris’teki toplantıya katılan kooperatif üyesi Nazire Öztürk, kadınların güçlerini birleştirmenin kendilerini bu noktaya taşıdığını belirtirken, “O kadar yoğun duygular yaşıyorum ki anlatması çok güç geliyor bana. Çocuklarıma şöyle diyorum; benim dünyam üzüm kadarken bir anda karpuza döndü. İnsanın ürettiğinin beğenilmesinin hazzı çok başka bir şey. Biz evimizde oturup çocuklarımıza bakıyorduk. Sonra SADA Merkezinde bir kursa başladık. Hep beraber bir kooperatif kurduk ve bu bizi Paris’e kadar taşıdı. Kooperatifimizin bizi nerelere taşıdığı çok belli” diye konuştu.

Savaştan kaçarak geldiği Türkiye’de SADA’nın çalışmalarına katılan Safiye Mustafa da, “Kooperatifi hepimiz eşit bir şekilde yönetiyoruz. Birlikte karar alıyoruz, pazarlama ve satış stratejilerimizi beraber oluşturuyoruz” derken, Ümmühan Gül Ceylan da, “Daha fazla üretmek için çok hevesli, istekli ve mutluyuz. Artık becerilerimizi gelire dönüştürebiliyoruz. Bizler SADA kadınlarıyız. Türk, Suriyeli ve Afgan’ız ama en önemlisi de, birlikteyiz ve hiç olmadığımız kadar güçlüyüz” dedi.