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09.12.2019 - 07:50 | | Cihat Aslan / İstanbul

Sevgili arkadaşım...

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin başlattığı mektuplaşma etkinliği, Türk ve göçmen çocukları kaynaştırıyor. Yeni bir ülkede yeni bir hayata ‘Merhaba’ diyen Irak, Afgan, Suriyeli çocuklar, mektuplar sayesinde yeni arkadaşlıklar kuruyor...

Sevgili arkadaşım...

 

Geçmişten günümüze doğru azalan mektup gönderme alışkanlığı, farklı şehirlerdeki Türk ve mülteci çocukları bir araya getiriyor. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin, (SGDD) Avrupa Birliği’nin (AB) finansal desteğiyle sürdürdüğü “Mültecilerin Sosyal Uyumu Projesi” kapsamında başlatılan mektuplaşma çalışması ile Türk ve mülteci çocuklar arasındaki iletişimin geliştirilmesi ve mültecilerin Türkiye’deki günlük yaşama katılımının artırılması hedefleniyor. Onlarca Türk ve mülteci çocuk, mektuplar sayesinde arkadaşlıklar kurarak, hikâyelerini yeni arkadaşlarına anlatıyor.

Çocuklar arasında iletişim ve kaynaşma aracı haline gelen mektupların dili ağırlıklı olarak Türkçe olurken, mektuplaşmalar şimdilik Nevşehir-Eskişehir ile Manisa-Çankırı-Konya illerindeki Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin ofislerinde yapılıyor. Her bir mektup adına gönderilen çocuklara teslim ediliyor ve çocuklar etkinlikte mektubu yollayan arkadaşlarına cevap yazıyor. Mektuplarda çocuklar genellikle en sevdikleri çizgi filmden oyunlara, okuldaki yaşamlarından sosyal hayatlarına kadar her şeyi anlatıyor, mektup arkadaşlarını tanımak için sorular yöneltiyor.

Sevgili arkadaşım...

Sosyal uyuma destek

Mültecilerin Sosyal Uyumu Projesi Koordinatörü Hanen Çiftdoğan etkinlikle ilgili şu bilgileri verdi:

“AB’nin finansal desteği ile 13 ilde yürüttüğümüz ‘Mültecilerin Sosyal Uyumu’ projemizde mülteciler ve Türklerin bir arada bulunma olanaklarını artırarak sosyal uyuma katkı sağlamak için çalışıyoruz. Mektup arkadaşlığı etkinliğimiz aslında ofislerimiz aracılığıyla, aşure günü buluşmalarından spor turnuvalarına kadar yürüttüğümüz çeşitli etkinliklerden yalnızca biri. Bu etkinlikle Türk ve mülteci çocuklar el ele vererek, birbirlerini daha iyi tanımaya çalışarak güzel adımlar atıyor. Biz de bu etkinliklere aracı olmaktan çok mutluyuz.”

İçtenlikle yazılan güzel satırlar

SGDD Çankırı Çok Yönlü Destek Merkezi Yöneticisi Kanşav Dinçer ise şunları söyledi: “Türk ve mülteci çocuklar arasındaki etkileşimi sürekli kılmak için çabalıyoruz. Çocuklar o kadar güzel mektuplar yolluyorlar ki, onların mektuplarındaki içtenlik ve masumiyeti yakalamak gerçekten mutluluk verici. Çocuklarımız çok heyecanlı, ‘Yeni mektuplar ne zaman gelecek’ diye soruyorlar. Mektuplaşma çalışması bence Türk ve mülteci çocukların birbirlerini daha iyi anlamalarına destek olacak.”

SGDD Nevşehir Çok Yönlü Destek Merkezi’nde sosyal uyum uzmanı olarak çalışan Büşra Hazal Ünal ise, “Etkinliğin amaçlarından biri mültecilerin Türkçeyi öğrenmelerine destek olmak. Iraklı, Afgan, Suriyeli ve Türk çocuklar arasında mektuplaşmalar oluyor. Mektuplar gelince ‘Mektup okuma etkinliği’ düzenliyoruz. Bu çalışmayı sürdürmeyi planlıyoruz. Çünkü çocukların ilgisinden çok memnunuz” diye konuştu.

Diyarbakır'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildiDiyarbakır'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde çok sayıda adrese, havadan da drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda boş arazinin altında inşa edilen sığınakta 100 kilo plastik patlayıcı ile aralarında roketatar, roket, uzun namlulu tüfek, el bombası da bulunan yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.
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