Sevgili Geçmiş 2. bölümde Cemal, Cahide'yi çileden çıkarıyor! Sevgili Geçmiş oyuncu kadrosu
Star TV ekranında yayınlanmaya başlayan yeni dizi Sevgili Geçmiş 2. bölüm fragmanları yayınlandı. Tekin'in ölümü İpek ve Deren yıkılmış darmadağın olmuşlardır. Cemal ise hapishanedeki Cahide'ye kızları hakkında bir teklif sunacaktır. Sevgili Geçmiş 2. bölümde Cemal'in teklifi Cahide'yi çileden çıkaracaktır. Sevgili Geçmiş dizisi bu akşam 2. bölüm ile Star TV'de...
Sevgili Geçmiş dizisi 2. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Geçtiğimiz hafta ilk bölüm ile ekrana gelen Sevgili Geçmiş dizisi izleyici tarafından beğeni ile karşılanmıştı. Birbirinden usta isimleri kadrosunda bulunduran Sevgili Geçmiş dizisinde bu hafta Tekin'in ölümü İpek ve Deren'i derinden yaralar. Kızların annelerini tanımak istemesi üzerine Cemal, Cahide'ye bir teklif sunmak için harekete geçer.
SEVGİLİ GEÇMİŞ 2. BÖLÜM FRAGMANI
SEVGİLİ GEÇMİŞ DİZİSİ 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI
SEVGİLİ GEÇMİŞ DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Ece Uslu - Cahide Esen Karalar
Emre Kınay - Cemal Karalar
Sevda Erginci - İpek Gencer
Seçkin Özdemir - Sinan Malik
Melis Sezen - Deren Kutlu
Burak Yamantürk- Kenan Soykan
Özge Özacar - Azra Yılmaz
Burak Çelik - Mahir Denizhan
Elifcan Ongurlar - Çilem Akan