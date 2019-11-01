Sevgili Geçmiş 2. bölümde Cemal, Cahide'yi çileden çıkarıyor! Sevgili Geçmiş oyuncu kadrosu

Sevgili Geçmiş dizisi 2. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Geçtiğimiz hafta ilk bölüm ile ekrana gelen Sevgili Geçmiş dizisi izleyici tarafından beğeni ile karşılanmıştı. Birbirinden usta isimleri kadrosunda bulunduran Sevgili Geçmiş dizisinde bu hafta Tekin'in ölümü İpek ve Deren'i derinden yaralar. Kızların annelerini tanımak istemesi üzerine Cemal, Cahide'ye bir teklif sunmak için harekete geçer.

SEVGİLİ GEÇMİŞ 2. BÖLÜM FRAGMANI

SEVGİLİ GEÇMİŞ DİZİSİ 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI

SEVGİLİ GEÇMİŞ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Ece Uslu - Cahide Esen Karalar

Emre Kınay - Cemal Karalar

Sevda Erginci - İpek Gencer

Seçkin Özdemir - Sinan Malik

Melis Sezen - Deren Kutlu

Burak Yamantürk- Kenan Soykan

Özge Özacar - Azra Yılmaz

Burak Çelik - Mahir Denizhan

Elifcan Ongurlar - Çilem Akan