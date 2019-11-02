Sevgili Geçmiş 3. bölüm ön izleme! Çilem, Azra ile yüzleşiyor!

Sevgili Geçmiş dizisi 2. bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Star TV ekranında yayınlanan yeni dizi Sevgili Geçmiş dizisinde dün akşam Sinan'ın Tekin'in peşine düşmesinin ardından kızlar tedirgin olur. Tekin'i öldüren kızlar olayın ardının bu kadar araştırılmasından tedirgin olsalarda Azra tüm soğukkanlılığı ile kızları sakinleştirir. Birbirlerini yıllar sonra bulan üç kız kardeşin hikayesinde Azra'nın yalann ortaya çıkar. Cemal, İpek ve Deren'in yanı sıra üçüncü kızı Çilem'i son anda ölümden kurtarmıştır. Hapishaneye Cahide'yi görmeye giden Cemal yeniden bir araya gelmek için çabalamaktadır.

Öte yandan Tekin Malik'in ortadan kayboluşu Güneşlibahçe'de iyiden iyiye araştırma konusu olur. Sinan'ın arabasına konulan yüzük ile birlikte Sinan gözaltına alınır. Öte yandan İpek her geçen gün biraz daha Sinan'a karşı yakınlaşmaktadır.

SEVGİLİ GEÇMİŞ 3. BÖLÜM ÖN İZLEME!