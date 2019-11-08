Sevgili Geçmiş 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu?

Sevgili Geçmiş dizisi dün akşam seyircisiyle buluştu. Dizinin son bölümünde Sinan’ın göz altına alınması dikkatleri İpek ve kardeşlerin üzerinden uzaklaştırır. Ama İpek’in vicdanı Sinan’ın masum olduğu halde suçlanmasına razı olmaz. Deren ailelerinin geçmişlerini öğrenecekleri dosyanın peşindedir. Deren’e yardım etmek için Kenan harekete geçer. Azra’nın aklına şüpheleri kendilerinden uzaklaştıracak bir plan gelir. Mahir’le birlikte İzmir’e gider. Ama Çilem ile Azra’nın İzmir’de karşılaşmaları büyük hesaplaşmanın fitilini ateşeler. Cahide, Cemal’in teklifini düşünür. Kabul etmeye karar verir ama bir şartı vardır.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevgili Geçmiş 4. bölüm önizlemesi yayınlandı. Çilem'in başı belaya girerken Sinan'in İpek'le olan gerilimi diziye damga vuracağa benziyor.