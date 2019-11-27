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27.11.2019 - 17:47 |

Sevgili Geçmiş 6. bölüm fragmanı... Cahide kızlarına kavuştu!

Sevgili Geçmiş 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Sevgili Geçmiş yeni bölümde Cahide kızlarına kavuşuyor ama kızlarının tavrı çok önemli... Öte yandan Cemal'in hainliği Cahide'ye büyük bir şok yaşatıyor.

Sevgili Geçmiş 6. bölüm fragmanı... Cahide kızlarına kavuştu!

Sevgili Geçmiş 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Sevgili Geçmiş yeni bölümde Cahide kızlarına kavuşuyor. İpek onu güzel karşılarken Çilem ise ateş püskürüyor. Cahide'nin eli kolu bağlı... Cemal'in gerçek katil olduğunu bir türlü söyleyemezken Cemal tehdit ettiği Cahide'ye büyük bir şok yaşatıyor.

İŞTE YENİ BÖLÜM AYRINTILARI

Cahide sonunda kızlarına kavuşmuştur ancak kızlarının onu kabul etmesi o kadar da kolay olmayacaktır. Üstelik, eşini öldürmediğini, gerçek katilin Cemal olduğunu da itiraf edemez. Çünkü Cemal onu tehdit etmektedir.

İpek ve Deren hayatlarına dahil olan annelerine nasıl davranacaklarını bilemezken Çilem tavrını belirlemiştir: Cahide’yi hayatı boyunca annesi olarak kabul etmeyecektir.

Cahide, Cemal’den kurtulmanın bir yolunu bulmuştur. Eski bir mahkûm olan arkadaşından bu konuda yardım ister. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardır. 

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