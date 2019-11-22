Sevgili Geçmiş 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sırlar bir bir açığa çıkıyor

Yayınlanmaya başlandığı ilk günden itibaren oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken Sevgili Geçmiş dizisi 5. son bölüm ile ekrana geldi. Ekrana gelen Sevgili Geçmiş dizisi son bölüm ardından 6. yeni bölüm fragmanı hemen yayınlandı. Yayınlanan 6 bölüm fragmanında Azra gerçekleri bir bir anlatmaya başlar. Asıl adının Çilem olmadığını herkese itiraf eden Azra'nın bu hamlesi Cemal'in planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olacak.

Öte yandan Sinan Malik ile iyiden iyiye yakınlaşmaya başlayan İpek, Sinan'ın sorularını yalansız cevaplamaya başlar. Tekin Malik gibi bir adamla senin gibi bir kız neden evlenir sorusuna yanıt veren İpek, Tekin'i hiç sevmediğini açıklayacaktır. Sevgili Geçmiş nefes kesen yeni bölüm ile 29 Kasım Cuma akşamı Star TV ekranında...

SEVGİLİ GEÇMİŞ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI