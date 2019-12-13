Sevgili Geçmiş 8. bölüm ile final yapıyor! Sevgili Geçmiş dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Sevgili Geçmiş dizisi 8. bölüm ile bu akşam final yapıyor. Oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Sevgili Geçmiş final bölümünde Cahide, Cemal hakkındaki gizli gerçeklerden kızlarını haberdar etmiştir. Cemal hakkında gerçekleri öğrenen kızlar anneleri ile birlite yurtdışına çıkmak için plan yapar. Cahide ve kızların bu konudaki en büyük destekçisi Sinan olacaktır. Cemal, kızların anneleri ile birlikte yurtdışına çıkacağını öğrenmiş ve peşlerine düşmüştür. Bu sırada Kenan'da Cemal hakkındaki gizli gerçekleri öğrenmiş ve polisler ile birlikte peşine düşmüştür. Peki Sevgili Geçmiş dizisinde Cahide ve kızlar Cemal'den kurtulabilecek mi?

SEVGİLİ GEÇMİŞ DİZİSİ 8. BÖLÜM FİNAL FRAGMANI

SEVGİLİ GEÇMİŞ OYUNCU KADROSU

Ece Uslu (Cahide Karalar)

Emre Kınay (Cemal Karalar)

Sevda Erginci (İpek Gencer)

Seçkin Özdemir (Sinan Malik)

Melis Sezen (Deren Kutlu)

Burak Yamantürk (Kenan Soykan)

Özge Özacar (Azra Yılmaz)

Burak Çelik (Mahir Denizhan)

Elifcan Ongurlar (Çilem Akan)

SEVGİLİ GEÇMİŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sevgili Geçmiş dizisinin büyük bölümü İzmir'in Urla ilçesinde çekiliyor. Urla'nın yanı sıra Karaburun, Çeşme ve Konak'ta da çekimler yapılıyor.

SEVGİLİ GEÇMİŞ DİZİSİ KONUSU

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege'nin güzel kasabası Güneşli Bahçe'den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır. Aynı çocukluk hatıralarını paylaşmamışlardır, birlikte büyümemişlerdir, birbirlerinden çok başka hayatları vardır ama şimdi aynı kaderi yaşamak zorundadırlar. Bir yandan önlerine çıkan engellerle mücadele ederler bir yandan da aşkın ne demek olduğunu öğrenirler. Geçmişlerine doğru çıktıkları yolculuktaki ilk adımları anneleri Cahide'yi bulmak olur. Fakat geçmişin kapısını her araladıklarında yeni ve sarsıcı bir gerçekle yüz yüze gelirler. Asıl büyük sır yanı başlarında durmaktadır ve gerçek gördüklerinden çok daha başkadır.