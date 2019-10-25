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25.10.2019 - 20:37 |

Sevgili Geçmiş dizisi karakter ve oyuncuları! Sevgili Geçmiş dizisi konusu

Sevgili Geçmiş dizisi bu akşam Star TV ekranında izleyici ile buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un yer aldığı Sevigli Geçmiş dizisinin başrollerinde Ece Uslu ve Emre Kınay yer alıyor. Birbirinden habersiz büyümüş olan üç kız kardeş bir gün aldıkları mektubun ardından birinin düğününde buluşur ve hikaye başlar. İşte Sevgili Geçmiş dizisi konusu ve başrol oyuncuları

Sevgili Geçmiş dizisi karakter ve oyuncuları! Sevgili Geçmiş dizisi konusu

Sevgili Geçmiş dizisi bu akşam Star TV ekranında izleyici ile buluşuyor. Cuma akşamları ekrana gelecek olan Sevgili Geçmiş dizisinde birbirinden habersiz büyüyen üç kız kardeş aldıkları mektup ile bir anda hayatları değişir. Birinin düğününde bir araya gelen kız kardeşlerin hayatı bundan sonra tamamen değişecektir.

SEVGİLİ GEÇMİŞ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Ece Uslu - Cahide Esen Karalar

Sevgili Geçmiş dizisi karakter ve oyuncuları Sevgili Geçmiş dizisi konusu

Emre Kınay - Cemal Karalar

Sevgili Geçmiş dizisi karakter ve oyuncuları Sevgili Geçmiş dizisi konusu

Sevda Erginci - İpek Gencer

Sevgili Geçmiş dizisi karakter ve oyuncuları Sevgili Geçmiş dizisi konusu

Seçkin Özdemir - Sinan Malik

Sevgili Geçmiş dizisi karakter ve oyuncuları Sevgili Geçmiş dizisi konusu

Melis Sezen - Deren Kutlu

Sevgili Geçmiş dizisi karakter ve oyuncuları Sevgili Geçmiş dizisi konusu

Burak Yamantürk - Kenan Soykan

Sevgili Geçmiş dizisi karakter ve oyuncuları Sevgili Geçmiş dizisi konusu

Özge Özacar - Azra Yılmaz

Sevgili Geçmiş dizisi karakter ve oyuncuları Sevgili Geçmiş dizisi konusu

Burak Çelik - Mahir Denizhan

Sevgili Geçmiş dizisi karakter ve oyuncuları Sevgili Geçmiş dizisi konusu

Elifcan Ongurlar - Çilem Akan

Sevgili Geçmiş dizisi karakter ve oyuncuları Sevgili Geçmiş dizisi konusu

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