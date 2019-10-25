25.10.2019 - 20:37 |
Sevgili Geçmiş dizisi karakter ve oyuncuları! Sevgili Geçmiş dizisi konusu
Sevgili Geçmiş dizisi bu akşam Star TV ekranında izleyici ile buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un yer aldığı Sevigli Geçmiş dizisinin başrollerinde Ece Uslu ve Emre Kınay yer alıyor. Birbirinden habersiz büyümüş olan üç kız kardeş bir gün aldıkları mektubun ardından birinin düğününde buluşur ve hikaye başlar. İşte Sevgili Geçmiş dizisi konusu ve başrol oyuncuları
Sevgili Geçmiş dizisi bu akşam Star TV ekranında izleyici ile buluşuyor. Cuma akşamları ekrana gelecek olan Sevgili Geçmiş dizisinde birbirinden habersiz büyüyen üç kız kardeş aldıkları mektup ile bir anda hayatları değişir. Birinin düğününde bir araya gelen kız kardeşlerin hayatı bundan sonra tamamen değişecektir.
SEVGİLİ GEÇMİŞ DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Ece Uslu - Cahide Esen Karalar
Emre Kınay - Cemal Karalar
Sevda Erginci - İpek Gencer
Seçkin Özdemir - Sinan Malik
Melis Sezen - Deren Kutlu
Burak Yamantürk - Kenan Soykan
Özge Özacar - Azra Yılmaz
Burak Çelik - Mahir Denizhan
Elifcan Ongurlar - Çilem Akan