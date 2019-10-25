Sevgili Geçmiş dizisi karakter ve oyuncuları! Sevgili Geçmiş dizisi konusu

Sevgili Geçmiş dizisi bu akşam Star TV ekranında izleyici ile buluşuyor. Cuma akşamları ekrana gelecek olan Sevgili Geçmiş dizisinde birbirinden habersiz büyüyen üç kız kardeş aldıkları mektup ile bir anda hayatları değişir. Birinin düğününde bir araya gelen kız kardeşlerin hayatı bundan sonra tamamen değişecektir.

SEVGİLİ GEÇMİŞ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Ece Uslu - Cahide Esen Karalar

Emre Kınay - Cemal Karalar

Sevda Erginci - İpek Gencer

Seçkin Özdemir - Sinan Malik

Melis Sezen - Deren Kutlu

Burak Yamantürk - Kenan Soykan

Özge Özacar - Azra Yılmaz

Burak Çelik - Mahir Denizhan

Elifcan Ongurlar - Çilem Akan