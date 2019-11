Sevgili Geçmiş dizisi oyuncusu Burak Çelik'in boyu ve yaşı kaç?

2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World birincisi. 42 ülkeden 56 modelin katıldığı Best Model of The World yarışmasında "En İyi Erkek Model" seçilerek büyük bir başarı elde etti. 1992 doğumlu olan Burak Çelik, Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa adım attı. 100 bölüm rol aldığı Karagül dizisinde beğeni topladı. Ardından "Hayat Sevince Güzel" adlı dizinin başrollerinde yer alan Çelik, canlandırdığı Barış karakteriyle adından sıkça söz ettirmeyi başardı.