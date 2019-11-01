01.11.2019 - 19:41 |
Sevgili Geçmiş dizisi oyuncusu Burak Çelik'in boyu ve yaşı kaç?
21 Temmuz 1992'de İstanbul'da doğan Burak Çelik manken, oyuncu ve modeldir. 1.91 m boyunda olan Burak Çelik, şimdilerde Sevgili Geçmiş adlı yeni dizide ekrana geliyor. İşte Burak Çelik hakkında merak edilenler...
2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World birincisi. 42 ülkeden 56 modelin katıldığı Best Model of The World yarışmasında "En İyi Erkek Model" seçilerek büyük bir başarı elde etti. 1992 doğumlu olan Burak Çelik, Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa adım attı. 100 bölüm rol aldığı Karagül dizisinde beğeni topladı. Ardından "Hayat Sevince Güzel" adlı dizinin başrollerinde yer alan Çelik, canlandırdığı Barış karakteriyle adından sıkça söz ettirmeyi başardı.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.