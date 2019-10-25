Sevgili Geçmiş dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler? İlk bölüm bu akşam...
Sevgili Geçmiş dizisinin fragmanları yayınlandı. STAR TV'de ekrana gelecek olan Sevgili Geçmiş dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Sevgili Geçmiş ilk bölümüyle bu akşam yayınlanacak. İşte dizi hakkında merak edilenler...
Birbirlerinden tamamen habersiz üç genç kadın bir gün birer mektup alır ve hayatları sonsuza kadar değişir.
Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, çekimleri İzmir’de gerçekleşen, oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk’un yer aldığı “Sevgili Geçmiş” heyecan dolu hikayesi ile Star’da başlıyor.
ÜÇ KIZ KARDEŞ VE SAKLADIKLARI BÜYÜK SIR!
Birbirinden habersiz üç kardeşin etkileyici ve sürükleyici hikayesini anlatıyor.
SEVGİLİ GEÇMİŞ FRAGMAN
SEVGİLİ GEÇMİŞ OYUNCULARI KİMLER?
Ece Uslu
Cahide Esen Karalar
Emre Kınay
Cemal Karalar
Sevda Erginci
Seçkin Özdemir
Sinan Malik
Melis Sezen
Deren Kutlu
Burak Yamantürk
Kenan Soykan
Özge Özacar
Azra Yılmaz
Burak Çelik
Mahir Denizhan
Elifcan Ongurlar
Çilem Akan