Sevgili Geçmiş dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler? İlk bölüm bu akşam...

Birbirlerinden tamamen habersiz üç genç kadın bir gün birer mektup alır ve hayatları sonsuza kadar değişir.

Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, çekimleri İzmir’de gerçekleşen, oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk’un yer aldığı “Sevgili Geçmiş” heyecan dolu hikayesi ile Star’da başlıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ VE SAKLADIKLARI BÜYÜK SIR!

Birbirinden habersiz üç kardeşin etkileyici ve sürükleyici hikayesini anlatıyor.

SEVGİLİ GEÇMİŞ FRAGMAN

SEVGİLİ GEÇMİŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ece Uslu

Cahide Esen Karalar

Emre Kınay

Cemal Karalar

Sevda Erginci

Seçkin Özdemir

Sinan Malik

Melis Sezen

Deren Kutlu

Burak Yamantürk

Kenan Soykan

Özge Özacar

Azra Yılmaz

Burak Çelik

Mahir Denizhan

Elifcan Ongurlar

Çilem Akan



