Sevgili Geçmiş dizisinin oyuncusu Burak Yamantürk kimdir? Kaç yaşındadır?

Sevgili Geçmiş dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Burak Yamantürk hakkında meraklı arayış sürerken izleyiciler, Burak Yamantürk'ün daha önce hangi dizilerde oynadığını merak ediyor. İşte Burak Yamantürk'ün daha önce yer aldığı dizi-film projeleri...Sevgili Geçmiş dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Burak Yamantürk hakkında meraklı arayış sürerken izleyiciler, Burak Yamantürk'ün daha önce hangi dizilerde oynadığını merak ediyor. İşte Burak Yamantürk'ün daha önce yer aldığı dizi-film projeleri...



BURAK YAMANTÜRK HANGİ DİZİ-FİLMLERDE OYNADI?



Sinema



2010 Ayhan Hanım

2014 Böcek



Televizyon



2012 Veda Kemal

2013-14 Tatar Ramazan Elmas Mercan

2014 Hayat Yolunda Op. Dr. Selim Savaş Yasak Nejat

2015 Acı Aşk Mehmet 8. bölümden itibaren

2017 İçimdeki Fırtına Fırat

2017 Kayıt Dışı Arda

2019- Sevgili Geçmiş Kenan Soykan