Sevgili Geçmiş dizisinin oyuncusu Burak Yamantürk kimdir? Kaç yaşındadır?
23 Aralık 1983'te Kocaeli'de doğan Burak Yamantürk, Sevgili Geçmiş dizisinde oynuyor. STAR TV'de ekrana gelen Sevgili Geçmiş dizisi bu akşam 2. yeni bölümüyle ekrana gelecek. İşte Sevgili Geçmiş dizisinin oyuncusu Burak Yamantürk hakkında merak edilenler...
Sevgili Geçmiş dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Burak Yamantürk hakkında meraklı arayış sürerken izleyiciler, Burak Yamantürk'ün daha önce hangi dizilerde oynadığını merak ediyor. İşte Burak Yamantürk'ün daha önce yer aldığı dizi-film projeleri...Sevgili Geçmiş dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Burak Yamantürk hakkında meraklı arayış sürerken izleyiciler, Burak Yamantürk'ün daha önce hangi dizilerde oynadığını merak ediyor. İşte Burak Yamantürk'ün daha önce yer aldığı dizi-film projeleri...
BURAK YAMANTÜRK HANGİ DİZİ-FİLMLERDE OYNADI?
Sinema
2010 Ayhan Hanım
2014 Böcek
Televizyon
2012 Veda Kemal
2013-14 Tatar Ramazan Elmas Mercan
2014 Hayat Yolunda Op. Dr. Selim Savaş Yasak Nejat
2015 Acı Aşk Mehmet 8. bölümden itibaren
2017 İçimdeki Fırtına Fırat
2017 Kayıt Dışı Arda
2019- Sevgili Geçmiş Kenan Soykan