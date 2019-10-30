Sevgili Geçmiş dizisinin yeni bölümü ne zaman, hangi gün? Oyuncular kimler?

Sevgili Geçmiş dizisinin yeni bölümünde : Tekin’in ölümünün ardından İpek ile Deren yıkılmış ne yapacaklarını bilmez haldedirler. Azra her şeye rağmen olanlar karşısında soğukkanlılığını korumaya çalışmaktadır. Düğün sonrasında Refik’in adamlarıyla saldırmasının ardından Sinan, Tekin Malik’e iyice bilenir. Hesap sormak için onun peşine düşer ama Tekin ortada yoktur. Sinan’ın Tekin’i bulmaktaki ısrarı kızları zor durumlara sokar. İzmir’e dönen Deren’i hastanede bir sürpriz beklemektedir. Cemal, son onda kurtardığı Çilem’i tedavi için Deren’in ailesinin hastanesine getirmiştir. Çilem çok kötü durumdadır. Refik, Tekin Beyin aniden ortadan kaybolmasından Sinan’ı sorumlu tutar. Tüm bunlar olurken Cahide cezaevinde çıkış hazırlıkları yapmaktadır. Sürpriz bir ziyaretçisi olur, Cemal. Cemal’in Cahide’ye bir teklifi vardır...

SEVGİLİ GEÇMİŞ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN?

Sevgili Geçmiş dizisinin yeni bölümleri Cuma akşamları ekrana gelecek.

SEVGİLİ GEÇMİŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ece Uslu

Cahide Esen Karalar

Emre Kınay

Cemal Karalar

Sevda Erginci

İpek Gencer

Seçkin Özdemir

Sinan Malik

Melis Sezen

Deren Kutlu

Burak Yamantürk

Kenan Soykan

Özge Özacar

Azra Yılmaz

Burak Çelik

Mahir Denizhan

Elifcan Ongurlar

Çilem Akan

SEVGİLİ GEÇMİŞ YENİ BÖLÜM FRAGMAN