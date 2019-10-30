Sevgili Geçmiş dizisinin yeni bölümü ne zaman, hangi gün? Oyuncular kimler?
Sevgili Geçmiş dizisinin ilk bölüm tekrarı bu akşam yayınlanacak. STAR TV'de ekrana gelen Sevgili Geçmiş dizisinin yeni bölümleri hangi gün ekrana gelecek? Peki Sevgili Geçmiş dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Sevgili Geçmiş dizisinin yeni bölümünde : Tekin’in ölümünün ardından İpek ile Deren yıkılmış ne yapacaklarını bilmez haldedirler. Azra her şeye rağmen olanlar karşısında soğukkanlılığını korumaya çalışmaktadır. Düğün sonrasında Refik’in adamlarıyla saldırmasının ardından Sinan, Tekin Malik’e iyice bilenir. Hesap sormak için onun peşine düşer ama Tekin ortada yoktur. Sinan’ın Tekin’i bulmaktaki ısrarı kızları zor durumlara sokar. İzmir’e dönen Deren’i hastanede bir sürpriz beklemektedir. Cemal, son onda kurtardığı Çilem’i tedavi için Deren’in ailesinin hastanesine getirmiştir. Çilem çok kötü durumdadır. Refik, Tekin Beyin aniden ortadan kaybolmasından Sinan’ı sorumlu tutar. Tüm bunlar olurken Cahide cezaevinde çıkış hazırlıkları yapmaktadır. Sürpriz bir ziyaretçisi olur, Cemal. Cemal’in Cahide’ye bir teklifi vardır...
SEVGİLİ GEÇMİŞ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN?
Sevgili Geçmiş dizisinin yeni bölümleri Cuma akşamları ekrana gelecek.
SEVGİLİ GEÇMİŞ OYUNCULARI KİMLER?
Ece Uslu
Cahide Esen Karalar
Emre Kınay
Cemal Karalar
Sevda Erginci
İpek Gencer
Seçkin Özdemir
Sinan Malik
Melis Sezen
Deren Kutlu
Burak Yamantürk
Kenan Soykan
Özge Özacar
Azra Yılmaz
Burak Çelik
Mahir Denizhan
Elifcan Ongurlar
Çilem Akan
SEVGİLİ GEÇMİŞ YENİ BÖLÜM FRAGMAN