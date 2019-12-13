Sevgili Geçmiş neden final yaptı? Neden bitti?

Başrollerini Ece Uslu ve Emre Kınay'ın paylaştığı Sevgili Geçmiş 8. bölümün ardından ekranlara veda edecek. Birbirinden habersiz üç kardeşin etkileyici ve sürükleyici hikayesini anlatan dizinin final yapması takipçilerini üzerken "Sevgili Geçmiş neden final yaptı? Nenden bitti?" soruları sorulmaya başlandı.

SEVGİLİ GEÇMİŞ NEDEN FİNAL YAPTI?

Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu, “Her bitiş bir başlangıçtır” derken dizinin reytinglerde istenileni verememesi nedeniyle final yaptığı tahmin ediliyor.

SEVGİLİ GEÇMİŞ KONUSU ve OYUNCULARI

Birbirinden habersiz üç kardeşin etkileyici ve sürükleyici hikayesini anlatan “Sevgili Geçmiş”'te başarılı oyuncu Seçkin Özdemir "Sinan Malik" karakterine hayat verecek. Hayatı zorluklar içinde geçen Sinan Malik (Seçkin Özdemir), yıllar sonra babasının yaşadığı kasabaya geri döner. İpek’e olan imkansız aşkı onu bambaşka bir yöne savuracaktır. Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, çekimleri İzmir’de gerçekleşen, oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk’un yer aldığı “Sevgili Geçmiş” yakında Star ekranlarında olacak. Senaryosunu Funda Alp’ kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Aydın Bulut’un oturduğu Sevgili Geçmiş cuma günleri ekrana geliyordu.