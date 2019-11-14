Sevgili Geçmiş nerede çekiliyor, konusu nedir? Sevgili Geçmiş oyuncuları kimlerdir?
Star TV'nin kısa sürede büyük beğeni toplayan yeni dizisi Sevgili Geçmiş, bu akşam son bölümüyle yayınlanacak. Diziyi izleyen vatandaşlarımız için sevilen dizinin konusunu, yönetmeni ve oyuncuları ile ilgili bilgileri derledik!
Sevgili Geçmiş dizisi bu akşam tekrar bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 25 Ekim Cuma ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkan Sevgili Geçmiş dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte Sevgili Geçmiş'in konusu ve oyuncu kadrosu...
SEVGİLİ GEÇMİŞ DİZİSİ KONUSU
Sevgili Geçmiş dizisinin büyük bölümü İzmir'in Urla ilçesinde çekiliyor. Urla'nın yanı sıra Karaburun, Çeşme ve Konak'ta da çekimler yapılıyor.
Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege'nin güzel kasabası Güneşli Bahçe'den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır. Aynı çocukluk hatıralarını paylaşmamışlardır, birlikte büyümemişlerdir, birbirlerinden çok başka hayatları vardır ama şimdi aynı kaderi yaşamak zorundadırlar. Bir yandan önlerine çıkan engellerle mücadele ederler bir yandan da aşkın ne demek olduğunu öğrenirler. Geçmişlerine doğru çıktıkları yolculuktaki ilk adımları anneleri Cahide'yi bulmak olur. Fakat geçmişin kapısını her araladıklarında yeni ve sarsıcı bir gerçekle yüz yüze gelirler. Asıl büyük sır yanı başlarında durmaktadır ve gerçek gördüklerinden çok daha başkadır.
SEVGİLİ GEÇMİŞ DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Ece Uslu - Cahide Esen Karalar
Emre Kınay - Cemal Karalar
Sevda Erginci - İpek Gencer
Seçkin Özdemir - Sinan Malik
Melis Sezen - Deren Kutlu
Burak Yamantürk - Kenan Soykan
Özge Özacar - Azra Yılmaz
Burak Çelik - Mahir Denizhan
Elifcan Ongurlar - Çilem Akan