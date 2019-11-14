Sevgili Geçmiş nerede çekiliyor, konusu nedir? Sevgili Geçmiş oyuncuları kimlerdir?

Sevgili Geçmiş dizisi bu akşam tekrar bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 25 Ekim Cuma ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkan Sevgili Geçmiş dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte Sevgili Geçmiş'in konusu ve oyuncu kadrosu...



SEVGİLİ GEÇMİŞ DİZİSİ KONUSU



Sevgili Geçmiş dizisinin büyük bölümü İzmir'in Urla ilçesinde çekiliyor. Urla'nın yanı sıra Karaburun, Çeşme ve Konak'ta da çekimler yapılıyor.



Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege'nin güzel kasabası Güneşli Bahçe'den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır. Aynı çocukluk hatıralarını paylaşmamışlardır, birlikte büyümemişlerdir, birbirlerinden çok başka hayatları vardır ama şimdi aynı kaderi yaşamak zorundadırlar. Bir yandan önlerine çıkan engellerle mücadele ederler bir yandan da aşkın ne demek olduğunu öğrenirler. Geçmişlerine doğru çıktıkları yolculuktaki ilk adımları anneleri Cahide'yi bulmak olur. Fakat geçmişin kapısını her araladıklarında yeni ve sarsıcı bir gerçekle yüz yüze gelirler. Asıl büyük sır yanı başlarında durmaktadır ve gerçek gördüklerinden çok daha başkadır.

SEVGİLİ GEÇMİŞ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Ece Uslu - Cahide Esen Karalar

Emre Kınay - Cemal Karalar

Sevda Erginci - İpek Gencer

Seçkin Özdemir - Sinan Malik

Melis Sezen - Deren Kutlu

Burak Yamantürk - Kenan Soykan

Özge Özacar - Azra Yılmaz

Burak Çelik - Mahir Denizhan

Elifcan Ongurlar - Çilem Akan